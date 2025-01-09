В новогодние праздники свердловчане сотни раз попали в аварии

В Свердловской области с 29 декабря по 8 января произошло 844 ДТП

09 января 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

В новогодние праздники в авариях на свердловских дорогах погибли шесть человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В период новогодних праздников в Свердловской области произошло 844 ДТП. Погибли шесть человек, еще 77 получили травмы, а 12 — пострадали, сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Галина Кравченко. «С 29 по 31 декабря произошло 15 ДТП, в которых 22 человека ранены, двое из них дети. С 1 по 8 января произошло 37 ДТП, в которых шесть погибли, 55 ранены. Среди них 10 детей», — сказала Кравченко, отметив, что чаще аварии происходили из-за несоблюдения скоростного режима. В длительные новогодние каникулы в регионе ПДД нарушили более 13,6 тысячи раз: 1233 раза — пешеходы и 11 836 — водители. По словам Кравченко, в том числе правила нарушили 85 водителей пассажирских автобусов. За этот период выявили 258 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще один был под действием наркотиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период новогодних праздников в Свердловской области произошло 844 ДТП. Погибли шесть человек, еще 77 получили травмы, а 12 — пострадали, сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Галина Кравченко. «С 29 по 31 декабря произошло 15 ДТП, в которых 22 человека ранены, двое из них дети. С 1 по 8 января произошло 37 ДТП, в которых шесть погибли, 55 ранены. Среди них 10 детей», — сказала Кравченко, отметив, что чаще аварии происходили из-за несоблюдения скоростного режима. В длительные новогодние каникулы в регионе ПДД нарушили более 13,6 тысячи раз: 1233 раза — пешеходы и 11 836 — водители. По словам Кравченко, в том числе правила нарушили 85 водителей пассажирских автобусов. За этот период выявили 258 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще один был под действием наркотиков.