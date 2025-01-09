Медведев заявил, что Пашинян вспомнит про ОДКБ после нападок Азербайджана

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Медведев иронично предложил Армении обратиться в Евросоюз
Медведев иронично предложил Армении обратиться в Евросоюз Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после резких высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом», — передает РИА Новости слова Медведева. 

Ранее Алиев заявил, что Армения на протяжении последних 30 лет придерживается фашистской идеологии и в настоящее время является фашистским государством. Он подчеркнул необходимость ликвидации фашизма, указав, что это должна сделать либо сама Армения путем внутренних преобразований, либо Азербайджан, передает «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после резких высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом», — передает РИА Новости слова Медведева.  Ранее Алиев заявил, что Армения на протяжении последних 30 лет придерживается фашистской идеологии и в настоящее время является фашистским государством. Он подчеркнул необходимость ликвидации фашизма, указав, что это должна сделать либо сама Армения путем внутренних преобразований, либо Азербайджан, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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