Мигрант подделал паспорт, чтобы работать таксистом в ХМАО

В Сургуте (ХМАО) полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом, который работал водителем такси. Мужчине запретили въезд в Россию несколько лет назад, но он подделал документы и вернулся в Югру, рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту остановлен автомобиль под управлением 30-летнего иностранного гражданина, работающий таксистом. Проверка показала, что мужчина ранее был выдворен из России за нарушения закона, но в 2019 году вернулся по поддельным документам, несмотря на запрет на въезд», — сообщила окружная полиция на официальном сайте.
Мужчине запретили въезд в Россию ещё в 2018 году. Но через год он сменил свои данные и снова приехал. Материалы проверки переданы в пограничное управление ФСБ, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.
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