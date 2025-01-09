09 января 2025

Мигрант подделал паспорт, чтобы работать таксистом в ХМАО

Полиция ХМАО задержала таксиста-мигранта с фальшивым паспортом
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрант подделал паспорт, чтобы работать таксистом в Сургуте
Мигрант подделал паспорт, чтобы работать таксистом в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом, который работал водителем такси. Мужчине запретили въезд в Россию несколько лет назад, но он подделал документы и вернулся в Югру, рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту остановлен автомобиль под управлением 30-летнего иностранного гражданина, работающий таксистом. Проверка показала, что мужчина ранее был выдворен из России за нарушения закона, но в 2019 году вернулся по поддельным документам, несмотря на запрет на въезд», — сообщила окружная полиция на официальном сайте.

Мужчине запретили въезд в Россию ещё в 2018 году. Но через год он сменил свои данные и снова приехал. Материалы проверки переданы в пограничное управление ФСБ, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.

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В Сургуте (ХМАО) полиция задержала мигранта с фальшивым паспортом, который работал водителем такси. Мужчине запретили въезд в Россию несколько лет назад, но он подделал документы и вернулся в Югру, рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту остановлен автомобиль под управлением 30-летнего иностранного гражданина, работающий таксистом. Проверка показала, что мужчина ранее был выдворен из России за нарушения закона, но в 2019 году вернулся по поддельным документам, несмотря на запрет на въезд», — сообщила окружная полиция на официальном сайте. Мужчине запретили въезд в Россию ещё в 2018 году. Но через год он сменил свои данные и снова приехал. Материалы проверки переданы в пограничное управление ФСБ, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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