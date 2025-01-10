Воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин, выступающий за клуб «Питтсбург Пингвинз», вошел в символическую сборную команды 21 века. Согласно официальному сайту НХЛ, вместе с ним такой чести удостоился другой челябинец Артемий Панарин.
«Каждый клуб будет представлен первой и второй командой из шести игроков — трех нападающих, двух защитников и одного вратаря, которые выступали за клуб после 1 января 2000 года», — говорится в сообщении лиги. Малкин вошел в сборную от «Питтсбурга», Панарин — от «Коламбуса». Оба представляют первые команды.
Малкин выступает за «Пингвинов» с 2006 года. В этом клубе, за исключением периода локдауна, он провел всю карьеру. Панарин в настоящее время защищает цвета «Нью-Йорк Рейнджерс». До этого он играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».
Среди других россиян в сборные 21 века попали Сергей Гончар, Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Илья Брызгалов, Павел Буре.
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