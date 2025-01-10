Воспитанники челябинского хоккея вошли в символические сборные клубов НХЛ. Скрин

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Евгений Малкин и Артемий Панарин попали в символическую сборную 21 века
Евгений Малкин и Артемий Панарин попали в символическую сборную 21 века Фото:

Воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин, выступающий за клуб «Питтсбург Пингвинз», вошел в символическую сборную команды 21 века. Согласно официальному сайту НХЛ, вместе с ним такой чести удостоился другой челябинец Артемий Панарин.

«Каждый клуб будет представлен первой и второй командой из шести игроков — трех нападающих, двух защитников и одного вратаря, которые выступали за клуб после 1 января 2000 года», — говорится в сообщении лиги. Малкин вошел в сборную от «Питтсбурга», Панарин — от «Коламбуса». Оба представляют первые команды.

Малкин выступает за «Пингвинов» с 2006 года. В этом клубе, за исключением периода локдауна, он провел всю карьеру. Панарин в настоящее время защищает цвета «Нью-Йорк Рейнджерс». До этого он играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».

Среди других россиян в сборные 21 века попали Сергей Гончар, Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Илья Брызгалов, Павел Буре.

Малкин и Гончар попали в символическую сборную «Питтсбург Пингвинз» 21 века
Малкин и Гончар попали в символическую сборную «Питтсбург Пингвинз» 21 века
Фото:
Артемий Панарин вошел в символическую сборную «Коламбус Блю Джекетс»
Артемий Панарин вошел в символическую сборную «Коламбус Блю Джекетс»
Фото:

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Воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин, выступающий за клуб «Питтсбург Пингвинз», вошел в символическую сборную команды 21 века. Согласно официальному сайту НХЛ, вместе с ним такой чести удостоился другой челябинец Артемий Панарин. «Каждый клуб будет представлен первой и второй командой из шести игроков — трех нападающих, двух защитников и одного вратаря, которые выступали за клуб после 1 января 2000 года», — говорится в сообщении лиги. Малкин вошел в сборную от «Питтсбурга», Панарин — от «Коламбуса». Оба представляют первые команды. Малкин выступает за «Пингвинов» с 2006 года. В этом клубе, за исключением периода локдауна, он провел всю карьеру. Панарин в настоящее время защищает цвета «Нью-Йорк Рейнджерс». До этого он играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Среди других россиян в сборные 21 века попали Сергей Гончар, Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Илья Брызгалов, Павел Буре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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