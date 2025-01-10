10 января 2025

В Перми рейсовый автобус улетел в кювет. Фото

В Перми рейсовый автобус «Пермь — Троица» попал в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло возле Мотовилихинского пруда
ЧП произошло возле Мотовилихинского пруда Фото:

В Перми пришло ЧП с рейсовым автобусом №118, следующим по маршруту «Пермь — Троица». Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 января. Об этом сообщают очевидцы. 

«Автобус на подъеме от Мотовилихинского пруда в сторону микрорайона Запруд улетел в кювет. Это произошло чуть дальше остановки „улица Марата“, — передает телеграм-канал „ЧП Пермь“ слова очевидцев. 

Предположительно, водитель автобуса пытался уйти в сторону от столкновения при подъеме, но упал в кювет. Уточняется, что пассажиров пересадили на попутный рейс. Редакция URA.RU направила запрос в полицию для уточнения обстоятельств произошедшего. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в центре Перми столкнулись два маршрутных автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина.

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В Перми пришло ЧП с рейсовым автобусом №118, следующим по маршруту «Пермь — Троица». Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 января. Об этом сообщают очевидцы.  «Автобус на подъеме от Мотовилихинского пруда в сторону микрорайона Запруд улетел в кювет. Это произошло чуть дальше остановки „улица Марата“, — передает телеграм-канал „ЧП Пермь“ слова очевидцев.  Предположительно, водитель автобуса пытался уйти в сторону от столкновения при подъеме, но упал в кювет. Уточняется, что пассажиров пересадили на попутный рейс. Редакция URA.RU направила запрос в полицию для уточнения обстоятельств произошедшего.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что в центре Перми столкнулись два маршрутных автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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