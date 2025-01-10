В Перми пришло ЧП с рейсовым автобусом №118, следующим по маршруту «Пермь — Троица». Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 января. Об этом сообщают очевидцы.
«Автобус на подъеме от Мотовилихинского пруда в сторону микрорайона Запруд улетел в кювет. Это произошло чуть дальше остановки „улица Марата“, — передает телеграм-канал „ЧП Пермь“ слова очевидцев.
Предположительно, водитель автобуса пытался уйти в сторону от столкновения при подъеме, но упал в кювет. Уточняется, что пассажиров пересадили на попутный рейс. Редакция URA.RU направила запрос в полицию для уточнения обстоятельств произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в центре Перми столкнулись два маршрутных автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина.
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