10 января 2025

Мэр Лошкин поручил транспортникам избегать длинных интервалов в работе

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Мэр Челябинска призвал транспортников избегать длинных интервалов в работе
Мэр Челябинска призвал транспортников избегать длинных интервалов в работе Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин призвал общественный транспорт строго придерживаться графика движения, начиная с 13 января. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.

«В понедельник город вернется к привычному ритму жизни после новогодних праздников. Отделу транспорта города взять на контроль интервал движения общественного транспорта, когда люди массово поедут на работу, — сообщил Лошкин.

Глава города также заявил об усилении проблемных направлений движения. На маршруты выведены трамваи и автобусы повышенной вместимости. Он потребовал соблюдения графика, чтобы пассажиры не ждали подолгу на остановках.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин призвал общественный транспорт строго придерживаться графика движения, начиная с 13 января. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. «В понедельник город вернется к привычному ритму жизни после новогодних праздников. Отделу транспорта города взять на контроль интервал движения общественного транспорта, когда люди массово поедут на работу, — сообщил Лошкин. Глава города также заявил об усилении проблемных направлений движения. На маршруты выведены трамваи и автобусы повышенной вместимости. Он потребовал соблюдения графика, чтобы пассажиры не ждали подолгу на остановках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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