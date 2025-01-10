Мэр Лошкин поручил транспортникам избегать длинных интервалов в работе

Глава Челябинска Алексей Лошкин призвал общественный транспорт строго придерживаться графика движения, начиная с 13 января. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.
«В понедельник город вернется к привычному ритму жизни после новогодних праздников. Отделу транспорта города взять на контроль интервал движения общественного транспорта, когда люди массово поедут на работу, — сообщил Лошкин.
Глава города также заявил об усилении проблемных направлений движения. На маршруты выведены трамваи и автобусы повышенной вместимости. Он потребовал соблюдения графика, чтобы пассажиры не ждали подолгу на остановках.
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