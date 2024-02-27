Экс-политтехнолога пермской КПРФ Антонова поймали на антироссийской работе

28 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Антонов работал на пермский крайком на выборах 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Политтехнолога пермского крайкома КПРФ Сергея Антонова, который в 2021 году помог коммунистам провести рекордное количество кандидатов в заксобрание и гордуму Перми, признали виновным в работе на нежелательную в РФ организацию. Такое решение принял Индустриальный районный суд Ижевска, оно опубликовано в картотеке. Речь идет о польском «Съезде народных депутатов» (признан нежелательной в России организацией), с площадки которого регулярно выступал и выступает Антонов. «Действия Антонова С. Ю. квалифицируются по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. С учетом установленных обстоятельств полагаю необходимым назначить Антонову С. Ю. наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в решении суда. Проверка в отношении Антонова шла с лета 2023 года. Полиция установила, что он размешал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube материалы «Съезда», был его делегатом. 13 июня он разместил публикацию, где рассказывает, что в рамках прошедшего в Варшаве съезда организации был создан «Комитет 2024», призывающий граждан РФ бойкотировать выборы в 2023—2024 годах. Сергей Антонов, уроженец Удмуртии, был главным политтехнологом пермского отделения КПРФ в 2021 году. Он считается причастным к включению в списки партии спорных кандидатов. Например, экс-депутата гордумы Перми Сергея Медведева, лишенного мандата после размещения хамского поста с критикой СВО. Медведев после отъезда из России примкнул к «Комитету 2024». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политтехнолога пермского крайкома КПРФ Сергея Антонова, который в 2021 году помог коммунистам провести рекордное количество кандидатов в заксобрание и гордуму Перми, признали виновным в работе на нежелательную в РФ организацию. Такое решение принял Индустриальный районный суд Ижевска, оно опубликовано в картотеке. Речь идет о польском «Съезде народных депутатов» (признан нежелательной в России организацией), с площадки которого регулярно выступал и выступает Антонов. «Действия Антонова С. Ю. квалифицируются по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. С учетом установленных обстоятельств полагаю необходимым назначить Антонову С. Ю. наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в решении суда. Проверка в отношении Антонова шла с лета 2023 года. Полиция установила, что он размешал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube материалы «Съезда», был его делегатом. 13 июня он разместил публикацию, где рассказывает, что в рамках прошедшего в Варшаве съезда организации был создан «Комитет 2024», призывающий граждан РФ бойкотировать выборы в 2023—2024 годах. Сергей Антонов, уроженец Удмуртии, был главным политтехнологом пермского отделения КПРФ в 2021 году. Он считается причастным к включению в списки партии спорных кандидатов. Например, экс-депутата гордумы Перми Сергея Медведева, лишенного мандата после размещения хамского поста с критикой СВО. Медведев после отъезда из России примкнул к «Комитету 2024».