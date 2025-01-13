Свердловчане наблюдали в небе Волчью Луну. Фото

14 января 2025 в 06:23 Размер текста - 17 +

У чувствительных людей могут возникать проблемы в Волчью Луну (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В небе над Свердловской областью наблюдали Волчью Луну — первое полнолуние 2025 года. Атмосферными фотографиями поделились читатели URA.RU. Полная луна начала всходить еще вечером 13 января. Пик яркости спутника Земли прогнозировали на 14 января в 03:27 по уральскому времени. Есть версия, что ее так назвали, потому что хищники в этот период начинают регулярно выходить на охоту. У чувствительных людей в это полнолуние могут быть проблемы со сном, тревожность и обострение хронических заболеваний. Ранее URA.RU писало о сближении Луны и Венеры в небе над Екатеринбургом. Фотографии явления начали разлетаться по соцсетям в ночь с 3 на 4 января. Пик яркости Луны пришелся на 03:27 по уральскому времени Фото: читатель URA.RU Первое полнолуние 2025-го заметили в Полевском Фото: читатель URA.RU Волчью Луну также видели над Екатеринбургом Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Полнолуние видели и в Нижнем Тагиле Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Свердловской областью наблюдали Волчью Луну — первое полнолуние 2025 года. Атмосферными фотографиями поделились читатели URA.RU. Полная луна начала всходить еще вечером 13 января. Пик яркости спутника Земли прогнозировали на 14 января в 03:27 по уральскому времени. Есть версия, что ее так назвали, потому что хищники в этот период начинают регулярно выходить на охоту. У чувствительных людей в это полнолуние могут быть проблемы со сном, тревожность и обострение хронических заболеваний. Ранее URA.RU писало о сближении Луны и Венеры в небе над Екатеринбургом. Фотографии явления начали разлетаться по соцсетям в ночь с 3 на 4 января.