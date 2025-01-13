13 января 2025

Свердловчане наблюдали в небе Волчью Луну. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полнолуние. Пермь, луна, ночь, суперлуние
У чувствительных людей могут возникать проблемы в Волчью Луну (архивное фото) Фото:

В небе над Свердловской областью наблюдали Волчью Луну — первое полнолуние 2025 года. Атмосферными фотографиями поделились читатели URA.RU.

Полная луна начала всходить еще вечером 13 января. Пик яркости спутника Земли прогнозировали на 14 января в 03:27 по уральскому времени. Есть версия, что ее так назвали, потому что хищники в этот период начинают регулярно выходить на охоту. У чувствительных людей в это полнолуние могут быть проблемы со сном, тревожность и обострение хронических заболеваний.

Ранее URA.RU писало о сближении Луны и Венеры в небе над Екатеринбургом. Фотографии явления начали разлетаться по соцсетям в ночь с 3 на 4 января.

Пик яркости Луны пришелся на 03:27 по уральскому времени
Пик яркости Луны пришелся на 03:27 по уральскому времени
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Первое полнолуние 2025-го заметили в Полевском
Первое полнолуние 2025-го заметили в Полевском
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Волчью Луну также видели над Екатеринбургом
Волчью Луну также видели над Екатеринбургом
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Полнолуние видели и в Нижнем Тагиле
Полнолуние видели и в Нижнем Тагиле
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В небе над Свердловской областью наблюдали Волчью Луну — первое полнолуние 2025 года. Атмосферными фотографиями поделились читатели URA.RU. Полная луна начала всходить еще вечером 13 января. Пик яркости спутника Земли прогнозировали на 14 января в 03:27 по уральскому времени. Есть версия, что ее так назвали, потому что хищники в этот период начинают регулярно выходить на охоту. У чувствительных людей в это полнолуние могут быть проблемы со сном, тревожность и обострение хронических заболеваний. Ранее URA.RU писало о сближении Луны и Венеры в небе над Екатеринбургом. Фотографии явления начали разлетаться по соцсетям в ночь с 3 на 4 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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