13 января 2025

В селе под Миассом открытая теплотрасса греет улицу. Фото

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Место самоубийства матери двоих детей. Свердловская область, Красноуральск , снег, пятиэтажка, зима, теплотрасса, трубы без утепления
Теплотрасса требует тщательного утепления (архивное фото) Фото:

В селе Смородинка возле Миасса Челябинской области открытые трубы теплотрассы обогревают улицу. Как сообщили в региональном отделении «Народного фронта», они обратились в прокуратуру.

«На фото — нынешнее состояние теплотрассы, где отсутствует утеплитель, бетонные лотки аварийные, в результате происходят колоссальные теплопотери. По словам жителей, котельная топит на максимуме, расходует больше газа, что в конце концов ложится на плечи потребителей в виде высоких тарифов», — пояснили в «Народном фронте».

Сельчане рассказали, что трубы теплотрассы открыты уже более 15 лет. Сотрудники организации обратились в прокуратуру для того, чтобы устранить халатность.

Открытая теплотрасса много лет греет улицу
Открытая теплотрасса много лет греет улицу

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В селе Смородинка возле Миасса Челябинской области открытые трубы теплотрассы обогревают улицу. Как сообщили в региональном отделении «Народного фронта», они обратились в прокуратуру. «На фото — нынешнее состояние теплотрассы, где отсутствует утеплитель, бетонные лотки аварийные, в результате происходят колоссальные теплопотери. По словам жителей, котельная топит на максимуме, расходует больше газа, что в конце концов ложится на плечи потребителей в виде высоких тарифов», — пояснили в «Народном фронте». Сельчане рассказали, что трубы теплотрассы открыты уже более 15 лет. Сотрудники организации обратились в прокуратуру для того, чтобы устранить халатность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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