В селе под Миассом открытая теплотрасса греет улицу. Фото

14 января 2025 в 10:17 Размер текста - 17 +

Теплотрасса требует тщательного утепления (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Смородинка возле Миасса Челябинской области открытые трубы теплотрассы обогревают улицу. Как сообщили в региональном отделении «Народного фронта», они обратились в прокуратуру. «На фото — нынешнее состояние теплотрассы, где отсутствует утеплитель, бетонные лотки аварийные, в результате происходят колоссальные теплопотери. По словам жителей, котельная топит на максимуме, расходует больше газа, что в конце концов ложится на плечи потребителей в виде высоких тарифов», — пояснили в «Народном фронте». Сельчане рассказали, что трубы теплотрассы открыты уже более 15 лет. Сотрудники организации обратились в прокуратуру для того, чтобы устранить халатность. Открытая теплотрасса много лет греет улицу Народный фронт Челябинская область Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Смородинка возле Миасса Челябинской области открытые трубы теплотрассы обогревают улицу. Как сообщили в региональном отделении «Народного фронта», они обратились в прокуратуру. «На фото — нынешнее состояние теплотрассы, где отсутствует утеплитель, бетонные лотки аварийные, в результате происходят колоссальные теплопотери. По словам жителей, котельная топит на максимуме, расходует больше газа, что в конце концов ложится на плечи потребителей в виде высоких тарифов», — пояснили в «Народном фронте». Сельчане рассказали, что трубы теплотрассы открыты уже более 15 лет. Сотрудники организации обратились в прокуратуру для того, чтобы устранить халатность.