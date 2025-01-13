В селе Смородинка возле Миасса Челябинской области открытые трубы теплотрассы обогревают улицу. Как сообщили в региональном отделении «Народного фронта», они обратились в прокуратуру.
«На фото — нынешнее состояние теплотрассы, где отсутствует утеплитель, бетонные лотки аварийные, в результате происходят колоссальные теплопотери. По словам жителей, котельная топит на максимуме, расходует больше газа, что в конце концов ложится на плечи потребителей в виде высоких тарифов», — пояснили в «Народном фронте».
Сельчане рассказали, что трубы теплотрассы открыты уже более 15 лет. Сотрудники организации обратились в прокуратуру для того, чтобы устранить халатность.
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