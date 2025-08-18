ЛДПР помогла челябинскому ветерану СВО победить бюрократию

Депутат заксобрания области Пашин добился оформления документов бойцу СВО
После запроса Виталия Пашина челябинцу оформили удостоверение ветерана боевых действий
Решить вопрос с получением удостоверения ветерана боевых действий участнику специальной военной операции вместе с коллегами по партии помог депутат Заксобрания Челябинской области, координатор реготделения ЛДПР Виталий Пашин. Как рассказал URA.RU парламентарий, награжденный медалью «За отвагу» боец долгое время не мог оформить документ.

Получив отказ в военкомате, боец обратился в Фонд «Защитники Отечества», но ответа так и не дождался. После чего решил обратиться за помощью в региональное отделение ЛДПР. Виталий Пашин и депутат Госдумы Василина Кулиева направили запрос в Министерство обороны. Проблему удалось решить в кратчайшие сроки: комиссия ведомства подтвердила статус ветерана, а готовое удостоверение передали в фонд для вручения.

«Обращение по поводу Анатолия Г. было рассмотрено за несколько дней. Удостоверение ветерана боевых действий уже оформлено и передано в фонд „Защитники Отечества“ для вручения по месту жительства героя», — сообщил депутат.

Теперь военнослужащий сможет воспользоваться положенными ему льготами и мерами поддержки, отметил Пашин. Он напомнил, что ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий последовательно добиваются полного обеспечения прав и социальных гарантий для всех участников СВО.

Из-за бюрократических проволочек сотни участников СВО сталкиваются с трудностями при получении удостоверений, отметил ветеран боевых действий, специалист в сфере безопасности Андрей Селиверстов.

«Благодаря участию ЛДПР и Виталия Пашина в этом конкретном случае удалось добиться справедливости», — подчеркнул эксперт. Но, заметил Селиверстов, подобных обращений — сотни, что указывает на системный характер проблемы. По его мнению, Министерству обороны стоит рассмотреть возможность автоматической выдачи документов, в том числе в электронном формате.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

