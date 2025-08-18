Драка мигрантов в Копейске привела к уголовному делу

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полиция возбудила уголовное дело на мигрантов, которые толпой напали на соплеменника. Все они являются гражданами РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"Сотрудники ОМВД России по Копейску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (Побои) после публикации в социальных сетях информации о конфликте. Он произошел 7 августа у дома на улице 26 Партсъезда", — уточнили в пресс-службе ведомства. Конфликт носил бытовой характер.

Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента — ими оказались граждане Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение степени причастности каждого из них, а также на восстановление полной хронологии произошедшего.

