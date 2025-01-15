Рогов: Торецк перешел под контроль ВС РФ, идет зачистка

Дзержинск (Торецк) перешел под контроль российской армии, ее бойцы ведут зачистку шахты, которая прилегает к городу. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, в настоящее время ВС РФ зачищают шахту, находящуюся рядом с городом. Рогов подчеркнул, что украинские силы полностью разбиты, часть из них бежала со своих позиций.
Наступление на Дзержинск началось 19 июня 2024 года. Через два месяца российская армия приступила к штурму города. В октябре сообщалось о том, что бойцы России освободили две трети Дзержинска, в декабре они приступили к зачистке территорий.
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