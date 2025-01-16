В Кунгуре привлечение к труду мигрантов закончилось для бизнесмена крупным штрафом

В Кунгуре компанию поймали на незаконном привлечении к труду мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты были привлечены к благоустройству городских улиц незаконно (архивное фото)
Мигранты были привлечены к благоустройству городских улиц незаконно (архивное фото) Фото:

В городе Кунгур Пермского края ООО «Стройтрансавто», которое незаконно привлекало к уборке улиц мигрантов, выплатит штраф. Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, коммерческая организация скрыла этот факт, а ее руководитель пытался дать взятку должностному лицу.

«Руководством коммерческой организации, выполняющей работы по благоустройству городской территории, совершено покушение на дачу взятки должностному лицу в целях сокрытия факта незаконного привлечения к труду мигрантов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В отношении ООО «Стройтрансавто» прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Организации назначен штраф в размере 500 000 рублей.

Ранее в отношении сотрудника полиции, отвечавшего за работу с мигрантами, возбудили уголовное дело. Следователи краевого управления Следкома РФ установили, что женщина получила взятку за то, чтобы оформить документы на получение мигрантами в упрощенном порядке гражданства РФ.

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В городе Кунгур Пермского края ООО «Стройтрансавто», которое незаконно привлекало к уборке улиц мигрантов, выплатит штраф. Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, коммерческая организация скрыла этот факт, а ее руководитель пытался дать взятку должностному лицу. «Руководством коммерческой организации, выполняющей работы по благоустройству городской территории, совершено покушение на дачу взятки должностному лицу в целях сокрытия факта незаконного привлечения к труду мигрантов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В отношении ООО «Стройтрансавто» прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Организации назначен штраф в размере 500 000 рублей. Ранее в отношении сотрудника полиции, отвечавшего за работу с мигрантами, возбудили уголовное дело. Следователи краевого управления Следкома РФ установили, что женщина получила взятку за то, чтобы оформить документы на получение мигрантами в упрощенном порядке гражданства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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