В Кунгуре привлечение к труду мигрантов закончилось для бизнесмена крупным штрафом

В городе Кунгур Пермского края ООО «Стройтрансавто», которое незаконно привлекало к уборке улиц мигрантов, выплатит штраф. Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, коммерческая организация скрыла этот факт, а ее руководитель пытался дать взятку должностному лицу.
«Руководством коммерческой организации, выполняющей работы по благоустройству городской территории, совершено покушение на дачу взятки должностному лицу в целях сокрытия факта незаконного привлечения к труду мигрантов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В отношении ООО «Стройтрансавто» прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Организации назначен штраф в размере 500 000 рублей.
Ранее в отношении сотрудника полиции, отвечавшего за работу с мигрантами, возбудили уголовное дело. Следователи краевого управления Следкома РФ установили, что женщина получила взятку за то, чтобы оформить документы на получение мигрантами в упрощенном порядке гражданства РФ.
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