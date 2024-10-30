30 октября 2024

Сотрудница пермского миграционного пункта обвиняется в получении крупной взятки

В Пермском крае сотрудницу миграционного пункта уличили в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина признала вину в получении денег от мигрантов
Женщина признала вину в получении денег от мигрантов Фото:

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта миграционного пункта отделения полиции. Женщина обвиняется в получение взятки в значительном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«С мая по август 2021 года специалист-эксперт получила взятку безналичным электронным переводом на банковские счета в размере 140 тысяч рублей. Она взяла деньги за совершение в пользу иностранных лиц действий, связанных с принятием и оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», — рассказали в СУ СК.

Уточняется, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала вину В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти Пермского края готовятся поднять стоимость патента для трудовых мигрантов более чем на 30%. Планируется, что за него приезжим придется заплатить 7100 рублей вместо нынешних 5200. Законопроект уже внесли в региональный парламент.

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В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта миграционного пункта отделения полиции. Женщина обвиняется в получение взятки в значительном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. «С мая по август 2021 года специалист-эксперт получила взятку безналичным электронным переводом на банковские счета в размере 140 тысяч рублей. Она взяла деньги за совершение в пользу иностранных лиц действий, связанных с принятием и оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», — рассказали в СУ СК. Уточняется, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала вину В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти Пермского края готовятся поднять стоимость патента для трудовых мигрантов более чем на 30%. Планируется, что за него приезжим придется заплатить 7100 рублей вместо нынешних 5200. Законопроект уже внесли в региональный парламент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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