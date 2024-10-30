Сотрудница пермского миграционного пункта обвиняется в получении крупной взятки

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта миграционного пункта отделения полиции. Женщина обвиняется в получение взятки в значительном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
«С мая по август 2021 года специалист-эксперт получила взятку безналичным электронным переводом на банковские счета в размере 140 тысяч рублей. Она взяла деньги за совершение в пользу иностранных лиц действий, связанных с принятием и оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», — рассказали в СУ СК.
Уточняется, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала вину В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти Пермского края готовятся поднять стоимость патента для трудовых мигрантов более чем на 30%. Планируется, что за него приезжим придется заплатить 7100 рублей вместо нынешних 5200. Законопроект уже внесли в региональный парламент.
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