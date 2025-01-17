Песков раскрыл причину высокого доверия россиян к Путину

Успехи в зоне спецоперации, безусловно, влияют на рост доверия к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Успехи на фронте, безусловно, влияют [на рост доверия к Путину]. Конечно вся страна ждет успехов, это является важным фактором для воодушевления наших граждан», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что президент России продолжается пользоваться огромной поддержкой среди населения.
В конце декабря 2024 года, отвечая на тот же вопрос журналистов, Песков заявил, что высокий рейтинг Путина связан с его активной публичной деятельностью. Из данных фонда «Общественное мнение» следует, что главе государства доверяют 78% россиян.
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