Исторический гол: как Овечкин установил новый рекорд и принес победу своей команде

Овечкин установил новый рекорд в матче «Оттава» — «Вашингтон»
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Александр Овечкин забросил 874-ю шайбу в НХЛ
Александр Овечкин забросил 874-ю шайбу в НХЛ Фото:

Определенно 17 января 2025 года войдет в историю хоккея как день, когда Александр Овечкин, легендарный российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз», сделал еще один шаг на пути к величию. В тяжелейшем матче против «Оттавы Сенаторз» Ови не только принес своей команде победу, но и установил впечатляющий рекорд. Подробнее о ходе матча, шайбе Овечкина и новом рекорде — в материале URA.RU.

Тяжелый матч «Вашингтона» против «Оттавы»

Встреча «Вашингтона» и «Оттавы» на арене «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады получилась на редкость упорной и малорезультативной. Обе команды продемонстрировали отличную игру в обороне, и в основное время зрители так и не увидели заброшенных шайб. «Кэпиталз» лишь во второй раз в сезоне не смогли поразить ворота соперника в основное время.

Овечкину и его партнерам пришлось проявить недюжинное терпение и приложить немало усилий, чтобы сдержать атакующий порыв «сенаторов», которые отчаянно сражаются за место в плей-офф. Александр Овечкин имел несколько хороших моментов, в том числе в большинстве, но вратарь «Оттавы» Леви Мериляйнен был на высоте.

Как Овечкин забросил победную шайбу

Исход встречи решился лишь на третьей минуте овертайма. Защитник «Вашингтона» Расмус Сандин перехватил шайбу в своей зоне и начал стремительную контратаку. Овечкин поддержал рывок партнера, и россиянин с шведом разыграли классическую комбинацию «2 в 1».

Сандин отдал отличный пас, и Александр Овечкин мощнейшим кистевым броском из левого круга вбрасывания вонзил шайбу в сетку ворот «Оттавы». Гол получился в стиле молодого Овечкина — из контратаки, с убойной позиции и без шансов для голкипера.

Новые рекорды Александра Овечкина

Эта шайба стала для Овечкина не просто победной, а исторической сразу по нескольким показателям. Во-первых, Александр забросил свой 134-й победный гол в регулярных чемпионатах НХЛ, вплотную приблизившись к рекорду Яромира Ягра (135). Во-вторых, россиянин упрочил лидерство по голам в овертаймах (27) и стал рекордсменом по голам в овертаймах гостевых встреч (13).

Но настоящий шок статистики испытали, когда подсчитали, скольких вратарей огорчал Овечкин за свою карьеру. Леви Мериляйнен стал 179-м голкипером в летописи НХЛ, пропустившим от великого россиянина. Российский снайпер обошел по этому показателю самого Яромира Ягра и теперь является безоговорочным лидером.

Погоня Овечкина за Гретцки: сколько осталось шайб

Шайба в ворота «Оттавы» стала для Овечкина 874-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь живую легенду из России отделяют всего 20 точных бросков от, казалось бы, вечного рекорда Уэйна Гретцки (894). Невероятно, но 39-летний Ови не просто не сбавляет обороты, а проводит один из лучших сезонов в карьере.

До травмы он демонстрировал фантастическую результативность, забросив 15 шайб в 18 матчах. А теперь, после небольшой передышки, Александр «Великий» вновь набирает ход. Если Овечкин сохранит свой феноменальный темп (0.72 гола в среднем за игру), то он достигнет отметки в 900 шайб уже к концу нынешнего регулярного чемпионата.

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Определенно 17 января 2025 года войдет в историю хоккея как день, когда Александр Овечкин, легендарный российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз», сделал еще один шаг на пути к величию. В тяжелейшем матче против «Оттавы Сенаторз» Ови не только принес своей команде победу, но и установил впечатляющий рекорд. Подробнее о ходе матча, шайбе Овечкина и новом рекорде — в материале URA.RU. Тяжелый матч «Вашингтона» против «Оттавы» Встреча «Вашингтона» и «Оттавы» на арене «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады получилась на редкость упорной и малорезультативной. Обе команды продемонстрировали отличную игру в обороне, и в основное время зрители так и не увидели заброшенных шайб. «Кэпиталз» лишь во второй раз в сезоне не смогли поразить ворота соперника в основное время. Овечкину и его партнерам пришлось проявить недюжинное терпение и приложить немало усилий, чтобы сдержать атакующий порыв «сенаторов», которые отчаянно сражаются за место в плей-офф. Александр Овечкин имел несколько хороших моментов, в том числе в большинстве, но вратарь «Оттавы» Леви Мериляйнен был на высоте. Как Овечкин забросил победную шайбу Исход встречи решился лишь на третьей минуте овертайма. Защитник «Вашингтона» Расмус Сандин перехватил шайбу в своей зоне и начал стремительную контратаку. Овечкин поддержал рывок партнера, и россиянин с шведом разыграли классическую комбинацию «2 в 1». Сандин отдал отличный пас, и Александр Овечкин мощнейшим кистевым броском из левого круга вбрасывания вонзил шайбу в сетку ворот «Оттавы». Гол получился в стиле молодого Овечкина — из контратаки, с убойной позиции и без шансов для голкипера. Новые рекорды Александра Овечкина Эта шайба стала для Овечкина не просто победной, а исторической сразу по нескольким показателям. Во-первых, Александр забросил свой 134-й победный гол в регулярных чемпионатах НХЛ, вплотную приблизившись к рекорду Яромира Ягра (135). Во-вторых, россиянин упрочил лидерство по голам в овертаймах (27) и стал рекордсменом по голам в овертаймах гостевых встреч (13). Но настоящий шок статистики испытали, когда подсчитали, скольких вратарей огорчал Овечкин за свою карьеру. Леви Мериляйнен стал 179-м голкипером в летописи НХЛ, пропустившим от великого россиянина. Российский снайпер обошел по этому показателю самого Яромира Ягра и теперь является безоговорочным лидером. Погоня Овечкина за Гретцки: сколько осталось шайб Шайба в ворота «Оттавы» стала для Овечкина 874-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь живую легенду из России отделяют всего 20 точных бросков от, казалось бы, вечного рекорда Уэйна Гретцки (894). Невероятно, но 39-летний Ови не просто не сбавляет обороты, а проводит один из лучших сезонов в карьере. До травмы он демонстрировал фантастическую результативность, забросив 15 шайб в 18 матчах. А теперь, после небольшой передышки, Александр «Великий» вновь набирает ход. Если Овечкин сохранит свой феноменальный темп (0.72 гола в среднем за игру), то он достигнет отметки в 900 шайб уже к концу нынешнего регулярного чемпионата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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