Эксперт оценил шансы Овечкина на рекорд Гретцки после травмы

Один из величайших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин близок к возвращению на лед после травмы, полученной 19 ноября в игре против «Юты». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» пропустил более пяти недель и 16 матчей, но теперь готов вернуться в строй и продолжить погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Подробнее о восстановлении Овечкина, предстоящем матче и о мнении хоккейного эксперта Тимура Гаджимурадова о дальнейших перспективах нападающего в этом сезоне — в материале URA.RU.
Травма Овечкина и восстановление
В третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в результате столкновения с игроком соперника. До травмы российский форвард успел забросить две шайбы, доведя свой результат в сезоне до 15 шайб в 18 играх.
За время восстановления Овечкин постепенно увеличивал нагрузки. В начале декабря он вернулся на лед для индивидуальных тренировок, затем присоединился к партнерам по команде, работая в специальном бесконтактном свитере. Только на прошлой неделе хоккеист смог полноценно заниматься вместе с командой без ограничений.
Возвращение Овечкина в состав
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери полагает, что Овечкин сможет вернуться в состав уже 29 декабря в выездном матче против «Торонто Мэйпл Лифс». Матч состоится примерно в 3:00 по московскому времени. Однако окончательное решение будет принято утром после предыгровой тренировки.
«Все движется в нужном направлении. Это еще один шаг для Овечкина. Я не могу сказать, что он будет в составе завтра. Нам нужно подождать и посмотреть, как он отреагирует на сегодняшнее занятие», — заявил Карбери.
Прогноз эксперта
Бывший хоккеист, а ныне хоккейный эксперт Гаджимурадов Тимур поделился своим мнением о перспективах Овечкина после возвращения:
«Да, всех нас очень огорчила такая ненужная и несвоевременная травма Александра, тем более он её получил от команды и игрока, которые ни на что не претендуют в этом сезоне, то есть совсем не конкурент „Вашингтона“. Но теперь Ови возвращается, надеюсь, в предстоящем матче против „Торонто“. Будем смотреть и следить», — сказал бывший хоккеист Тимур Гаджимурадов.
О том удастся ли Александру Овечкину обогнать Гретцки по шайбам эксперт ответил следующее: «Догонит и побьет рекорд, если будет играть в том же духе, что и в первой части сезона и без травм. Количество игр ему позволяет — даже половина сезона еще не пройдена. Единственное, что до травмы был и хороший набранный ход и кураж. Учитывая то, что прошлый сезон не был такой уж результативным во многом потому, что Александр не мог „поймать свою волну“, то нынешняя травма может сбить его настрой и выбить из колеи. То есть, по сути, он на кураже больше забивал в этом сезоне. Не потому, что он супер-феерично играл, а просто находился в хорошей форме. Что-то принципиально новое он не показывал. А травма могла потушить этот запал и выбить из ритма».
«Если даже случится так, что в этом сезоне не наберёт прежний ход и не побьет рекорд, то в следующем сезоне он однозначно это сделает, потому что там почти ничего не остается. За оставшиеся где-то 45 игр, полагаю, Овечкин забросит как минимум десять шайб, а там в следующем сезоне останется всего 15–18 голов. Это вообще ничего за целый сезон для такого игрока. Он справится», — подытожил Гаджимурадов.
Значение возвращения Овечкина для «Вашингтона» и погоня за рекордом Гретцки
Возвращение Овечкина должно придать «Вашингтону» дополнительную атакующую мощь. Без своего капитана «Кэпиталз» одержали 10 побед в 16 матчах, но их средняя результативность снизилась с 4.33 до 2.94 шайб за игру. Овечкин не только сам много забивает, но и своим присутствием создает больше пространства для партнеров.
До травмы Александр Овечкин забросил 868 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекордного достижения Уэйна Гретцки (894 гола) до 26 шайб. Если россиянин продолжит забивать с той же частотой, что и в первой части сезона (15 голов в 18 матчах), то сможет догнать и превзойти легендарного канадца уже в этом чемпионате. В случае же спада результативности, скорее всего, рекорд падет в сезоне 2025/26.
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