21 января 2025

Сын актрисы Шукшиной ушел на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведка, штурм, боевые действия, вс рф, участники сво, передок, передовая
Макар Касаткин уже несколько месяцев находится на СВО Фото:

Старший сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин уже на протяжении нескольких месяцев находится на передовой на территории СВО. Подробности о его конкретном местоположении и роде войск не раскрываются, однако известно, что мать активно поддерживает участие молодого человека в специальной военной операции. Об этом пишет Starhit.

«Макар, со слов Марии, еще весной уехал на СВО. Где именно и в каких войсках он служит, неизвестно. Дочь Марии Шукшиной Анна также призналась, что с Макаром не виделась уже почти пять лет, поэтому для нее информация о том, что брат ушел защищать честь Родины, стала неожиданностью», — уточнило издание.

По сведениям Starhit, Мария Шукшина поддерживает действия своего сына и активно помогает военнослужащим. В частности, собирает гуманитарную помощь и делится историями солдат в соцсетях.

Как сообщало URA.RU ранее, в Петербурге нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, матери внебрачного внука актрисы Марии Шукшиной. Тело обнаружили в квартире на Народной. Рядом лежали шприцы и трубка для курительных смесей.

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Старший сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин уже на протяжении нескольких месяцев находится на передовой на территории СВО. Подробности о его конкретном местоположении и роде войск не раскрываются, однако известно, что мать активно поддерживает участие молодого человека в специальной военной операции. Об этом пишет Starhit. «Макар, со слов Марии, еще весной уехал на СВО. Где именно и в каких войсках он служит, неизвестно. Дочь Марии Шукшиной Анна также призналась, что с Макаром не виделась уже почти пять лет, поэтому для нее информация о том, что брат ушел защищать честь Родины, стала неожиданностью», — уточнило издание. По сведениям Starhit, Мария Шукшина поддерживает действия своего сына и активно помогает военнослужащим. В частности, собирает гуманитарную помощь и делится историями солдат в соцсетях. Как сообщало URA.RU ранее, в Петербурге нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, матери внебрачного внука актрисы Марии Шукшиной. Тело обнаружили в квартире на Народной. Рядом лежали шприцы и трубка для курительных смесей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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