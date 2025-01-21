Сын актрисы Шукшиной ушел на СВО

Старший сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин уже на протяжении нескольких месяцев находится на передовой на территории СВО. Подробности о его конкретном местоположении и роде войск не раскрываются, однако известно, что мать активно поддерживает участие молодого человека в специальной военной операции. Об этом пишет Starhit.
«Макар, со слов Марии, еще весной уехал на СВО. Где именно и в каких войсках он служит, неизвестно. Дочь Марии Шукшиной Анна также призналась, что с Макаром не виделась уже почти пять лет, поэтому для нее информация о том, что брат ушел защищать честь Родины, стала неожиданностью», — уточнило издание.
По сведениям Starhit, Мария Шукшина поддерживает действия своего сына и активно помогает военнослужащим. В частности, собирает гуманитарную помощь и делится историями солдат в соцсетях.
Как сообщало URA.RU ранее, в Петербурге нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, матери внебрачного внука актрисы Марии Шукшиной. Тело обнаружили в квартире на Народной. Рядом лежали шприцы и трубка для курительных смесей.
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