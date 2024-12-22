В Петербурге нашли мертвой Фрейю Зильбер, экс-невестку актрисы Марии Шукшиной

В Петербурге нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, матери внебрачного внука актрисы Марии Шукшиной. По предварительной информации, рядом с умершей лежали шприцы и трубка для курительных смесей.
«Экс-невестка Шукшиной и мама её внука Фрейя Зильбер скончалась в Питере. Тело обнаружили в квартире на Народной. А рядом лежали шприцы и трубка для курительных смесей», — пишет telegram-канал Mash на Мойке.
Фрейя Зильбер стала известна общественности после участия в программе Андрея Малахова, где она заявляла о проблемах с признанием отцовства ее ребенка со стороны сына актрисы Шукшиной, Макара Касаткина. После рождения малыша ей удалось доказать родство, и ребенок был принят в семью Шукшиных.
Судя по соцсетям, Зильбер несколько лет проживала в Петербурге. Ей было 26 лет. В квартире, где обнаружили ее тело, также нашли труп 32-летнего мужчины и девушку в тяжёлом состоянии — с острым отравлением наркотическими веществами. Тела погибших отправили на экспертизу.
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