21 января 2025

После пожара в Челябинской области обнаружили погибшую женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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При разборе конструкций дома после пожара обнаружено тело женщины. Фото архивное
При разборе конструкций дома после пожара обнаружено тело женщины. Фото архивное Фото:

При пожаре в Аргаяшском районе Челябинской области погибла 66-летняя женщина. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Ночью сотрудники МЧС России работали на тушении жилого дома в деревне Курманова Аргаяшского района. После ликвидации горения при разборе строительных конструкций обнаружено тело хозяйки дома 1958 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, пожар случился ночью, из-за чего его поздно заметили, и огонь успел охватить все строение. Причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.

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При пожаре в Аргаяшском районе Челябинской области погибла 66-летняя женщина. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Ночью сотрудники МЧС России работали на тушении жилого дома в деревне Курманова Аргаяшского района. После ликвидации горения при разборе строительных конструкций обнаружено тело хозяйки дома 1958 года рождения», — сообщили в пресс-службе. Как добавили в ведомстве, пожар случился ночью, из-за чего его поздно заметили, и огонь успел охватить все строение. Причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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