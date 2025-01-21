После пожара в Челябинской области обнаружили погибшую женщину

При пожаре в Аргаяшском районе Челябинской области погибла 66-летняя женщина. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Ночью сотрудники МЧС России работали на тушении жилого дома в деревне Курманова Аргаяшского района. После ликвидации горения при разборе строительных конструкций обнаружено тело хозяйки дома 1958 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Как добавили в ведомстве, пожар случился ночью, из-за чего его поздно заметили, и огонь успел охватить все строение. Причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.
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