21 января 2025

Челябинский минздрав нашел замену главврачу онкоцентра, ушедшему на СВО

Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возглавил Андрей Лукин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главврач Челябинского онкоцентра Андрей Лукин
Андрей Лукин сменил Дмитрия Ростовцев на посту главы челябинского областного онкоцентра Фото:

Андрей Лукин возглавил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины вместо отправившегося на СВО Дмитрия Ростовцева. Министр здравоохранения Татьяна Колчинская представила его коллективу онкоцентра.

«Сегодня перед министерством и Челябинским онкоцентром поставлены очень важные задачи. Мы надеемся, что серьезный опыт и профессионализм нового руководителя учреждения помогут их решить», цитирует министра пресс-служба ведомства. До назначения Лукин более 20 лет руководил онкоторакальным отделением ЧОКЦОиЯМ.

Лукин — кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории с общим стажем в 29 лет. Имеет свыше 150 научных работ, два удостоверения на рационализаторские предложения и три патента на изобретения

Прежний руководитель онкоцентра Дмитрий Ростовцев попал под уголовное дело. Он обвиняется в трудоустройстве мертвых душ в лечебное учреждение. Не дожидаясь окончания расследования, он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Андрей Лукин возглавил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины вместо отправившегося на СВО Дмитрия Ростовцева. Министр здравоохранения Татьяна Колчинская представила его коллективу онкоцентра. «Сегодня перед министерством и Челябинским онкоцентром поставлены очень важные задачи. Мы надеемся, что серьезный опыт и профессионализм нового руководителя учреждения помогут их решить», цитирует министра пресс-служба ведомства. До назначения Лукин более 20 лет руководил онкоторакальным отделением ЧОКЦОиЯМ. Лукин — кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории с общим стажем в 29 лет. Имеет свыше 150 научных работ, два удостоверения на рационализаторские предложения и три патента на изобретения Прежний руководитель онкоцентра Дмитрий Ростовцев попал под уголовное дело. Он обвиняется в трудоустройстве мертвых душ в лечебное учреждение. Не дожидаясь окончания расследования, он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...