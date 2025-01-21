Челябинский минздрав нашел замену главврачу онкоцентра, ушедшему на СВО

Андрей Лукин возглавил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины вместо отправившегося на СВО Дмитрия Ростовцева. Министр здравоохранения Татьяна Колчинская представила его коллективу онкоцентра.
«Сегодня перед министерством и Челябинским онкоцентром поставлены очень важные задачи. Мы надеемся, что серьезный опыт и профессионализм нового руководителя учреждения помогут их решить», цитирует министра пресс-служба ведомства. До назначения Лукин более 20 лет руководил онкоторакальным отделением ЧОКЦОиЯМ.
Лукин — кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории с общим стажем в 29 лет. Имеет свыше 150 научных работ, два удостоверения на рационализаторские предложения и три патента на изобретения
Прежний руководитель онкоцентра Дмитрий Ростовцев попал под уголовное дело. Он обвиняется в трудоустройстве мертвых душ в лечебное учреждение. Не дожидаясь окончания расследования, он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО.
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