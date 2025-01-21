Общество Здоровье Челябинский минздрав нашел замену главврачу онкоцентра, ушедшему на СВО Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возглавил Андрей Лукин 22 января 2025 в 12:24 Размер текста - 17 + Андрей Лукин сменил Дмитрия Ростовцев на посту главы челябинского областного онкоцентра Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области Андрей Лукин возглавил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины вместо отправившегося на СВО Дмитрия Ростовцева. Министр здравоохранения Татьяна Колчинская представила его коллективу онкоцентра. «Сегодня перед министерством и Челябинским онкоцентром поставлены очень важные задачи. Мы надеемся, что серьезный опыт и профессионализм нового руководителя учреждения помогут их решить», цитирует министра пресс-служба ведомства. До назначения Лукин более 20 лет руководил онкоторакальным отделением ЧОКЦОиЯМ. Лукин — кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории с общим стажем в 29 лет. Имеет свыше 150 научных работ, два удостоверения на рационализаторские предложения и три патента на изобретения Прежний руководитель онкоцентра Дмитрий Ростовцев попал под уголовное дело. Он обвиняется в трудоустройстве мертвых душ в лечебное учреждение. Не дожидаясь окончания расследования, он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Андрей Лукин возглавил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины вместо отправившегося на СВО Дмитрия Ростовцева. Министр здравоохранения Татьяна Колчинская представила его коллективу онкоцентра. «Сегодня перед министерством и Челябинским онкоцентром поставлены очень важные задачи. Мы надеемся, что серьезный опыт и профессионализм нового руководителя учреждения помогут их решить», цитирует министра пресс-служба ведомства. До назначения Лукин более 20 лет руководил онкоторакальным отделением ЧОКЦОиЯМ. Лукин — кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории с общим стажем в 29 лет. Имеет свыше 150 научных работ, два удостоверения на рационализаторские предложения и три патента на изобретения Прежний руководитель онкоцентра Дмитрий Ростовцев попал под уголовное дело. Он обвиняется в трудоустройстве мертвых душ в лечебное учреждение. Не дожидаясь окончания расследования, он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям