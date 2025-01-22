Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с россиянкой

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Лето спровоцировал слухи о романе с очередной россиянкой
Лето спровоцировал слухи о романе с очередной россиянкой Фото:

Американский актер, музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с россиянкой Яной Величко, которая выпускает музыку под псевдонимами «Я» и «Яна Ясс», а так же пишет картины. Об этом сообщили в telegram-каналах.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Антиглянец», можно увидеть, как Величко поднялась на сцену и спокойно прошлась по ней во время выступления Лето. После этого, по данным канала, россиянка провела некоторое время в гримерке музыканта вместе с ним.

Отмечается, что первая встреча Лето и Величко произошла в 2023 году на Неделе моды в Париже (Франция). По словам инсайдеров, которые приводят в Lenta.ru, музыкант планирует в скором времени посетить Россию с концертной программой и, в том числе, увидеться с певицей и художницей. 

Ранее у Лето уже были романы с россиянками. Так, на протяжении нескольких лет он встречался с топ-моделью Валерией Кауфман, а в 2022 году его подозревали в связи с моделью Дарьей Корчиной, которая якобы отдыхала с музыкантом в Италии.

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Американский актер, музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с россиянкой Яной Величко, которая выпускает музыку под псевдонимами «Я» и «Яна Ясс», а так же пишет картины. Об этом сообщили в telegram-каналах. На видео, опубликованном в telegram-канале «Антиглянец», можно увидеть, как Величко поднялась на сцену и спокойно прошлась по ней во время выступления Лето. После этого, по данным канала, россиянка провела некоторое время в гримерке музыканта вместе с ним. Отмечается, что первая встреча Лето и Величко произошла в 2023 году на Неделе моды в Париже (Франция). По словам инсайдеров, которые приводят в Lenta.ru, музыкант планирует в скором времени посетить Россию с концертной программой и, в том числе, увидеться с певицей и художницей.  Ранее у Лето уже были романы с россиянками. Так, на протяжении нескольких лет он встречался с топ-моделью Валерией Кауфман, а в 2022 году его подозревали в связи с моделью Дарьей Корчиной, которая якобы отдыхала с музыкантом в Италии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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