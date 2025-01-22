В Челябинске затопило роддом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потоп начался 22 января
Потоп начался 22 января Фото:

В Челябинске 22 января произошел потоп в роддоме №6 на улице Румянцева. По предварительным данным, прорвало трубу на чердаке.

«Все до родового отделения поплыло.... Самый потоп — это санузлы, смотровые кабинеты, ординаторская, сестринская — там кошмар что было…», — цитирует слова пациентки роддома telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН).

По словам челябинки, оказались подтоплены часть больничных палат, где вода накопилась у стен. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава, ответ будет опубликован сразу после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 22 января произошел потоп в роддоме №6 на улице Румянцева. По предварительным данным, прорвало трубу на чердаке. «Все до родового отделения поплыло.... Самый потоп — это санузлы, смотровые кабинеты, ординаторская, сестринская — там кошмар что было…», — цитирует слова пациентки роддома telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН). По словам челябинки, оказались подтоплены часть больничных палат, где вода накопилась у стен. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава, ответ будет опубликован сразу после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...