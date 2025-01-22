В Челябинске затопило роддом

В Челябинске 22 января произошел потоп в роддоме №6 на улице Румянцева. По предварительным данным, прорвало трубу на чердаке.
«Все до родового отделения поплыло.... Самый потоп — это санузлы, смотровые кабинеты, ординаторская, сестринская — там кошмар что было…», — цитирует слова пациентки роддома telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН).
По словам челябинки, оказались подтоплены часть больничных палат, где вода накопилась у стен. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава, ответ будет опубликован сразу после получения.
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