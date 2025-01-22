VK Tech создал облачную платформу для информации государственного уровня

VK Tech создал защищенную облачную платформу Secure Cloud, которая предназначена для обработки и хранения информации государственного уровня. Об этом рассказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.
«Secure Cloud — подходящее решение для организаций, требующих максимального уровня защиты данных <...> В ближайшем будущем мы планируем расширить ее функциональность, добавив возможность размещения в облаке объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и платформенных сервисов (PaaS)», — сказал Иван Бурдело. Он подчеркнул, что сервис отвечает всем необходимым требованиям в области информационной безопасности.
Платформа Secure Cloud уже получила аттестат, подтверждающий соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК и ФСБ России. Это позволит размещать, развивать и масштабировать государственные информационные системы. Решение основано на кодовой базе VK Cloud, сертифицированной ФСТЭК России.
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