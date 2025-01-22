VK Tech создал облачную платформу для информации государственного уровня

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Secure Cloud уже прошла оценку соответствия по требованиям безопасности
Secure Cloud уже прошла оценку соответствия по требованиям безопасности Фото:

VK Tech создал защищенную облачную платформу Secure Cloud, которая предназначена для обработки и хранения информации государственного уровня. Об этом рассказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.

«Secure Cloud — подходящее решение для организаций, требующих максимального уровня защиты данных <...> В ближайшем будущем мы планируем расширить ее функциональность, добавив возможность размещения в облаке объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и платформенных сервисов (PaaS)», — сказал Иван Бурдело. Он подчеркнул, что сервис отвечает всем необходимым требованиям в области информационной безопасности.

Платформа Secure Cloud уже получила аттестат, подтверждающий соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК и ФСБ России. Это позволит размещать, развивать и масштабировать государственные информационные системы. Решение основано на кодовой базе VK Cloud, сертифицированной ФСТЭК России.

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VK Tech создал защищенную облачную платформу Secure Cloud, которая предназначена для обработки и хранения информации государственного уровня. Об этом рассказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело. «Secure Cloud — подходящее решение для организаций, требующих максимального уровня защиты данных <...> В ближайшем будущем мы планируем расширить ее функциональность, добавив возможность размещения в облаке объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и платформенных сервисов (PaaS)», — сказал Иван Бурдело. Он подчеркнул, что сервис отвечает всем необходимым требованиям в области информационной безопасности. Платформа Secure Cloud уже получила аттестат, подтверждающий соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК и ФСБ России. Это позволит размещать, развивать и масштабировать государственные информационные системы. Решение основано на кодовой базе VK Cloud, сертифицированной ФСТЭК России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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