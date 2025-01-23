Ждать ли магнитную бурю 24 января: прогноз астрофизиков

РАН: вероятность магнитной бури 24 января составляет около 41%
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24 января солнечная активность преподнесет сюрприз метеозависимым
24 января солнечная активность преподнесет сюрприз метеозависимым Фото:

Космическая погода 24 января преподнесет сюрпризы метеозависимым. Рассказываем, насколько серьезными будут всплески в геомагнитном поле и как облегчить состояние при недомоганиях.

Магнитные бури в январе 2025 года

Январь 2024 года запомнится повышенной геомагнитной активностью. Всплески в магнитосфере наблюдали в течение девяти из прошедших 23 дней месяца. Магнитные бури случались дважды — первого и четвертого января. Первая из них была очень сильной — восемь из возможных девяти баллов. Вторая оказалась слабой — всего пять баллов.

Прогноз магнитных бурь на 24 января

Часть людей ощущают приближение магнитной бури по ухудшению самочувствия. Но есть и более точные способы определить, ожидаются ли возмущения в геомагнитном поле. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук составляет прогнозы на срок от трех до 27 дней. Для этого ученые следят за солнечной активностью и параметрами солнечного ветра, воздействие которого и вызывает возмущения в магнитосфере земли.

По мнению астрофизиков, 24 января с вероятностью 24% магнитосфера будет спокойной. С вероятностью 35% возможны геомагнитные возмущения, а с вероятностью 41% — магнитные бури. Если буря произойдет, то она, скорее всего, не будет сильной. По прогнозу, Kp-индекс не должен подняться выше четырех баллов из возможных девяти.

Будут ли магнитные бури в конце января 2025 года

Долгосрочные прогнозы космической погоды, как и прогнозы метеорологических явлений, имеют меньшую точность. Но они все равно помогают составить впечатление о том, какой будет геомагнитная активность.

Значительные всплески в геомагнитном поле ожидаются 25 января. В этот день, как считают ученые, велик шанс на магнитную бурю. По предварительным оценкам, эта буря окажется слабой.

В период с 26 по 31 января магнитных бурь не ожидается. Более того, пока ученые не видят оснований говорить даже о вероятности всплесков геомагнитной активности.

Как поддержать организм в период магнитных бурь

Во время магнитных бурь часть людей сталкивается с проблемами со здоровьем. Как правило, такие явления свойственны подросткам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В дни бурь они жалуются на слабость, головную боль, перепады артериального давления, ноющие суставы и так далее.

По словам врачей, метеозависимые могут попробовать самостоятельно справиться с неприятными симптомами: больше отдыхать, организовать для себя качественный сон нормальной продолжительности, находить время для прогулок, отказаться от тяжелой, чрезмерно жирной пищи. Придерживаться здорового образа жизни будет полезно и для профилактики плохого самочувствия во время магнитных бурь.

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Космическая погода 24 января преподнесет сюрпризы метеозависимым. Рассказываем, насколько серьезными будут всплески в геомагнитном поле и как облегчить состояние при недомоганиях. Магнитные бури в январе 2025 года Январь 2024 года запомнится повышенной геомагнитной активностью. Всплески в магнитосфере наблюдали в течение девяти из прошедших 23 дней месяца. Магнитные бури случались дважды — первого и четвертого января. Первая из них была очень сильной — восемь из возможных девяти баллов. Вторая оказалась слабой — всего пять баллов. Прогноз магнитных бурь на 24 января Часть людей ощущают приближение магнитной бури по ухудшению самочувствия. Но есть и более точные способы определить, ожидаются ли возмущения в геомагнитном поле. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук составляет прогнозы на срок от трех до 27 дней. Для этого ученые следят за солнечной активностью и параметрами солнечного ветра, воздействие которого и вызывает возмущения в магнитосфере земли. По мнению астрофизиков, 24 января с вероятностью 24% магнитосфера будет спокойной. С вероятностью 35% возможны геомагнитные возмущения, а с вероятностью 41% — магнитные бури. Если буря произойдет, то она, скорее всего, не будет сильной. По прогнозу, Kp-индекс не должен подняться выше четырех баллов из возможных девяти. Будут ли магнитные бури в конце января 2025 года Долгосрочные прогнозы космической погоды, как и прогнозы метеорологических явлений, имеют меньшую точность. Но они все равно помогают составить впечатление о том, какой будет геомагнитная активность. Значительные всплески в геомагнитном поле ожидаются 25 января. В этот день, как считают ученые, велик шанс на магнитную бурю. По предварительным оценкам, эта буря окажется слабой. В период с 26 по 31 января магнитных бурь не ожидается. Более того, пока ученые не видят оснований говорить даже о вероятности всплесков геомагнитной активности. Как поддержать организм в период магнитных бурь Во время магнитных бурь часть людей сталкивается с проблемами со здоровьем. Как правило, такие явления свойственны подросткам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В дни бурь они жалуются на слабость, головную боль, перепады артериального давления, ноющие суставы и так далее. По словам врачей, метеозависимые могут попробовать самостоятельно справиться с неприятными симптомами: больше отдыхать, организовать для себя качественный сон нормальной продолжительности, находить время для прогулок, отказаться от тяжелой, чрезмерно жирной пищи. Придерживаться здорового образа жизни будет полезно и для профилактики плохого самочувствия во время магнитных бурь.
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