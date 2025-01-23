Ждать ли магнитную бурю 24 января: прогноз астрофизиков

Космическая погода 24 января преподнесет сюрпризы метеозависимым. Рассказываем, насколько серьезными будут всплески в геомагнитном поле и как облегчить состояние при недомоганиях.
Магнитные бури в январе 2025 года
Январь 2024 года запомнится повышенной геомагнитной активностью. Всплески в магнитосфере наблюдали в течение девяти из прошедших 23 дней месяца. Магнитные бури случались дважды — первого и четвертого января. Первая из них была очень сильной — восемь из возможных девяти баллов. Вторая оказалась слабой — всего пять баллов.
Прогноз магнитных бурь на 24 января
Часть людей ощущают приближение магнитной бури по ухудшению самочувствия. Но есть и более точные способы определить, ожидаются ли возмущения в геомагнитном поле. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук составляет прогнозы на срок от трех до 27 дней. Для этого ученые следят за солнечной активностью и параметрами солнечного ветра, воздействие которого и вызывает возмущения в магнитосфере земли.
По мнению астрофизиков, 24 января с вероятностью 24% магнитосфера будет спокойной. С вероятностью 35% возможны геомагнитные возмущения, а с вероятностью 41% — магнитные бури. Если буря произойдет, то она, скорее всего, не будет сильной. По прогнозу, Kp-индекс не должен подняться выше четырех баллов из возможных девяти.
Будут ли магнитные бури в конце января 2025 года
Долгосрочные прогнозы космической погоды, как и прогнозы метеорологических явлений, имеют меньшую точность. Но они все равно помогают составить впечатление о том, какой будет геомагнитная активность.
Значительные всплески в геомагнитном поле ожидаются 25 января. В этот день, как считают ученые, велик шанс на магнитную бурю. По предварительным оценкам, эта буря окажется слабой.
В период с 26 по 31 января магнитных бурь не ожидается. Более того, пока ученые не видят оснований говорить даже о вероятности всплесков геомагнитной активности.
Как поддержать организм в период магнитных бурь
Во время магнитных бурь часть людей сталкивается с проблемами со здоровьем. Как правило, такие явления свойственны подросткам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В дни бурь они жалуются на слабость, головную боль, перепады артериального давления, ноющие суставы и так далее.
По словам врачей, метеозависимые могут попробовать самостоятельно справиться с неприятными симптомами: больше отдыхать, организовать для себя качественный сон нормальной продолжительности, находить время для прогулок, отказаться от тяжелой, чрезмерно жирной пищи. Придерживаться здорового образа жизни будет полезно и для профилактики плохого самочувствия во время магнитных бурь.
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