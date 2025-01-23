В центре Челябинска владелец двух популярных баров открывает пиццерию

На «Кировке» в Челябинске откроется пиццерия от создателя рюмочной «Дом Галеева»
© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Кирова в Челябинске откроется новая пиццерия (архивное фото)
На улице Кирова в Челябинске откроется новая пиццерия (архивное фото) Фото:

В Челябинске открывается пиццерия Slice Guys от владельца пивного бара Hoppy Mondays и рюмочной «Дом Галеева». Как сообщил URA.RU владелец Данил Карманаев, в помещении завершаются ремонтные работы.

«Команда „Хоппи“ и „Дома Галеева“ открывает пиццерию Slice Guys! Будет жирно, пышно и очень-очень вкусно», — сообщается в telegram-канале пиццерии.

Точная дата открытия Slice Guys пока не разглашается. Заведение начнет работу на первом этаже здания, где расположен Hoppy Mondays. С 2020 года там работало кошерное бистро Fa La Felloy, а проект Карманаева занимал второй этаж и крышу дома.

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В Челябинске открывается пиццерия Slice Guys от владельца пивного бара Hoppy Mondays и рюмочной «Дом Галеева». Как сообщил URA.RU владелец Данил Карманаев, в помещении завершаются ремонтные работы. «Команда „Хоппи“ и „Дома Галеева“ открывает пиццерию Slice Guys! Будет жирно, пышно и очень-очень вкусно», — сообщается в telegram-канале пиццерии. Точная дата открытия Slice Guys пока не разглашается. Заведение начнет работу на первом этаже здания, где расположен Hoppy Mondays. С 2020 года там работало кошерное бистро Fa La Felloy, а проект Карманаева занимал второй этаж и крышу дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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