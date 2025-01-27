В Екатеринбурге после массовой драки ищут подельника лидера банды грабителей. Фото

27 января 2025 в 16:31 Размер текста - 17 +

В банде Рамазана может быть около 20 парней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургские полицейские объявили в розыск участника массовой стычки, после которой был задержан предполагаемый лидер группировки молодых грабителей «Жизньмартов» 19-летний Рамазан. А другие его подельники якобы собираются с помощью угроз заставить потерпевшего Алексея (имя изменено) забрать заявление из полиции. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к силовым структурам. Новость по теме «Рыпнешься — пристрелю»: бандиты жестоко избили парней в Екатеринбурге О поимке Рамазана стало известно вечером 26 января. Это произошло после драки у гипермаркета «Лента» на Эльмаше. По данным URA.RU, операцию по его задержанию спланировал начальник уголовного розыска екатеринбургского УМВД Михаил Давыдов. А скрутили Рамазана два молодых оперативника. «В розыск объявлен некий Шахзод. Его подозревают в избиении парня, вступившегося за девушку, которую оскорблял Рамазан. На „стрелке“ в руках Шахзода был пистолет. Он может передвигаться на темно-синем Chevrolet Lanos», — сказал собеседник агентства. По его словам, соратники Рамазана якобы намерены добиться того, чтобы Алексей забрал свое заявление из полиции. Сам Алексей заявил URA.RU, что полицейские, опросив Рамазана, отпустили его. И он якобы стал угрожать его знакомым. «Он позвонил моей подруге и сказал, что мы все пожалеем, что поступили так с ним», — заявил мужчина. Агентство обратилось за комментарием в городское УМВД РФ, ответ ожидается. По словам второго инсайдера, еще одним активным участником банды Рамазана якобы является бывший воспитанник скандальной спецшколы №124, в которой насиловали подростков. Парень привлекался за кражи и угон авто (пока был в учреждении). «Шумиха вокруг банды Рамазана не поднялась бы, если бы сотрудники ПДН вовремя отреагировали на ситуацию. Почему так вышло, что его друзьям интереснее заниматься кражами, а не, к примеру, ходить на кружки, заниматься спортом? Возможно, начальнику городского отдела ПДН Маргарите Тугулуковой нужно пересмотреть то, как ведется профилактическая работа», — считает источник, близкий к силовой среде. О группировке Рамазана URA.RU первым сообщило 19 сентября 2024-го. По словам нескольких источников, он якобы собрал вокруг себя юношей из неблагополучных семей и заставил заниматься кражами. В частности, они обносят стоматологии, кальянные, продуктовые и точки «Жизньмарта». По слухам, в ноябре начальник екатеринбургской полиции Максим Метелица поставил задачу поймать Рамазана до конца года. В розыск объявлен подельник Рамазана Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские полицейские объявили в розыск участника массовой стычки, после которой был задержан предполагаемый лидер группировки молодых грабителей «Жизньмартов» 19-летний Рамазан. А другие его подельники якобы собираются с помощью угроз заставить потерпевшего Алексея (имя изменено) забрать заявление из полиции. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к силовым структурам. О поимке Рамазана стало известно вечером 26 января. Это произошло после драки у гипермаркета «Лента» на Эльмаше. По данным URA.RU, операцию по его задержанию спланировал начальник уголовного розыска екатеринбургского УМВД Михаил Давыдов. А скрутили Рамазана два молодых оперативника. «В розыск объявлен некий Шахзод. Его подозревают в избиении парня, вступившегося за девушку, которую оскорблял Рамазан. На „стрелке“ в руках Шахзода был пистолет. Он может передвигаться на темно-синем Chevrolet Lanos», — сказал собеседник агентства. По его словам, соратники Рамазана якобы намерены добиться того, чтобы Алексей забрал свое заявление из полиции. Сам Алексей заявил URA.RU, что полицейские, опросив Рамазана, отпустили его. И он якобы стал угрожать его знакомым. «Он позвонил моей подруге и сказал, что мы все пожалеем, что поступили так с ним», — заявил мужчина. Агентство обратилось за комментарием в городское УМВД РФ, ответ ожидается. По словам второго инсайдера, еще одним активным участником банды Рамазана якобы является бывший воспитанник скандальной спецшколы №124, в которой насиловали подростков. Парень привлекался за кражи и угон авто (пока был в учреждении). «Шумиха вокруг банды Рамазана не поднялась бы, если бы сотрудники ПДН вовремя отреагировали на ситуацию. Почему так вышло, что его друзьям интереснее заниматься кражами, а не, к примеру, ходить на кружки, заниматься спортом? Возможно, начальнику городского отдела ПДН Маргарите Тугулуковой нужно пересмотреть то, как ведется профилактическая работа», — считает источник, близкий к силовой среде. О группировке Рамазана URA.RU первым сообщило 19 сентября 2024-го. По словам нескольких источников, он якобы собрал вокруг себя юношей из неблагополучных семей и заставил заниматься кражами. В частности, они обносят стоматологии, кальянные, продуктовые и точки «Жизньмарта». По слухам, в ноябре начальник екатеринбургской полиции Максим Метелица поставил задачу поймать Рамазана до конца года.