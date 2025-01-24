Актер Владимир Фоменко скончался от отека легких

Скончался известный советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Фоменко скончался на 85-м году жизни. Его не стало 22 января текущего года от отека легких. Об этом сообщил его сын Георгий.
«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало», — написал сын актера в своих социальных сетях. Он добавил, что причиной смерти Фоменко стал отек легких.
Фоменко начинал свою актерскую карьеру в Театре на Таганке, а затем перешел в Московский ТЮЗ, где работал в 1970-е годы. На театральной сцене Фоменко запомнился ролями Портоса в спектакле по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и в постановке «Том Кенти». Кинодебют актера пришелся на конец 1960-х годов, когда он снялся в таких фильмах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей» Розумовского.
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