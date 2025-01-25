Планы президента Франции Эммануэля Макрона по мобилизации молодежи — это четкий сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не уклоняться от снижения возраста призыва на фронт в своей стране. Об этом заявил французский военный аналитик Николя Чинквини в беседе с aif.ru.
«Проект Макрона о резерве малореален. Он скорее попытается стимулировать своих партнеров, когда поражение Запада в Донбассе и на Украине кажется неизбежным», — пишет aif.ru со ссылкой на слова Чинквини. Как рассказал военный аналитик, во Франции «добровольная мобилизация» Макрона не встретила никакой поддержки.
«Воспринимать Макрона всерьез всегда сложно... Мне кажется, что немногие журналисты или граждане удосужились прокомментировать его стремление лучше выявлять и обучать молодых добровольцев для усиления армий», — отметил Чинквини в беседе с изданием.
Макрон в январе объявил о добровольной мобилизации в стране на фоне конфликта на Украине. Он считает необходимым усилить позиции Франции и Европы в связи с текущими событиями, когда России удается успешно продвигаться в зоне СВО. Эта мобилизация подразумевает привлечение молодежи к вступлению во французскую армию на случай обострения конфликта, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.