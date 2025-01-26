Когда отменят санкции против России

Филиппо: возможное вето Венгрии может привести к отмене санкций ЕС против РФ
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Возможное вето Венгрии на продление антироссийских санкций ЕС может привести к их отмене
Возможное вето Венгрии на продление антироссийских санкций ЕС может привести к их отмене Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможное вето Венгрии может привести к отмене санкций Евросоюза (ЕС) против России. По словам политика, ограничительные меры против РФ должны быть немедленно отменены. 

«ЕС на грани нервного срыва, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал „стоп“ санкциям ЕС против России. Если он наложит вето 31 января, этим идиотским санкциям придет конец», — написал лидер французской партии «Патриоты» в своих социальных сетях. 

Филиппо отметил, что санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Франции и ослабляют ее. Он отметил, что сама Франция должна «как можно скорее выйти из Евросоюза. 

Виктор Орбан ранее заявлял, что Венгрия требует от Украины выполнения трех условий. Среди них: восстановление транзита российского газа, прекращение нападений на «Турецкий поток». Кроме того, Украина должна гарантировать, что не остановит транзит нефти. Такое заявление Орбан сделал в преддверии обсуждений вопроса о продлении антироссийских санкций. Как сообщил телеканал Euronews, следующий крайний срок продления наступит 31 января.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможное вето Венгрии может привести к отмене санкций Евросоюза (ЕС) против России. По словам политика, ограничительные меры против РФ должны быть немедленно отменены.  «ЕС на грани нервного срыва, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал „стоп“ санкциям ЕС против России. Если он наложит вето 31 января, этим идиотским санкциям придет конец», — написал лидер французской партии «Патриоты» в своих социальных сетях.  Филиппо отметил, что санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Франции и ослабляют ее. Он отметил, что сама Франция должна «как можно скорее выйти из Евросоюза.  Виктор Орбан ранее заявлял, что Венгрия требует от Украины выполнения трех условий. Среди них: восстановление транзита российского газа, прекращение нападений на «Турецкий поток». Кроме того, Украина должна гарантировать, что не остановит транзит нефти. Такое заявление Орбан сделал в преддверии обсуждений вопроса о продлении антироссийских санкций. Как сообщил телеканал Euronews, следующий крайний срок продления наступит 31 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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