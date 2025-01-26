Когда отменят санкции против России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможное вето Венгрии может привести к отмене санкций Евросоюза (ЕС) против России. По словам политика, ограничительные меры против РФ должны быть немедленно отменены.
«ЕС на грани нервного срыва, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал „стоп“ санкциям ЕС против России. Если он наложит вето 31 января, этим идиотским санкциям придет конец», — написал лидер французской партии «Патриоты» в своих социальных сетях.
Филиппо отметил, что санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Франции и ослабляют ее. Он отметил, что сама Франция должна «как можно скорее выйти из Евросоюза.
Виктор Орбан ранее заявлял, что Венгрия требует от Украины выполнения трех условий. Среди них: восстановление транзита российского газа, прекращение нападений на «Турецкий поток». Кроме того, Украина должна гарантировать, что не остановит транзит нефти. Такое заявление Орбан сделал в преддверии обсуждений вопроса о продлении антироссийских санкций. Как сообщил телеканал Euronews, следующий крайний срок продления наступит 31 января.
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