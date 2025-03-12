Силы ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Российская ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь», — говорится в telegram-канале МО. Согласно официальным данным, наибольшее количество уничтоженных дронов пришлось на Брянскую область, где было сбито 12 аппаратов, два над Черным морем, еще два — над Курской областью, по одному — над Калужской областью и Крымом.
Ранее, 11 марта, произошла крупнейшая атака за 2025 год. В результате масштабного нападения украинских беспилотников на российские регионы, подразделения ПВО сбили 337 дронов.
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