Пермский музыкант DJ Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

Пермский музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака. Решение об отказе регистрации было принято федеральной службой по интеллектуальной собственности, против которого Ширман обратился в суд.
«Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление ИП Андрея Ширмана, который пытался оспорить решение об отказе в регистрации неназванного товарного знака. Заявка была оставлена без удовлетворения», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на материалы дела.
Ранее стало известно о том, что клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева, признаного Минюстом РФ иноагентом) и пермского музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) «Новая волна» был запрещен к распространению на территории РФ. Суд усмотрел в видео музыкантов неуважение к церкви.
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