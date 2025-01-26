26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Пермский музыкант DJ Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по интеллектуальным правам не удовлетворил заявку Ширмана на регистрацию товарного знака
Суд по интеллектуальным правам не удовлетворил заявку Ширмана на регистрацию товарного знака Фото:

Пермский музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака. Решение об отказе регистрации было принято федеральной службой по интеллектуальной собственности, против которого Ширман обратился в суд.

«Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление ИП Андрея Ширмана, который пытался оспорить решение об отказе в регистрации неназванного товарного знака. Заявка была оставлена без удовлетворения», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на материалы дела.

Ранее стало известно о том, что клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева, признаного Минюстом РФ иноагентом) и пермского музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) «Новая волна» был запрещен к распространению на территории РФ. Суд усмотрел в видео музыкантов неуважение к церкви.

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Пермский музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака. Решение об отказе регистрации было принято федеральной службой по интеллектуальной собственности, против которого Ширман обратился в суд. «Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление ИП Андрея Ширмана, который пытался оспорить решение об отказе в регистрации неназванного товарного знака. Заявка была оставлена без удовлетворения», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на материалы дела. Ранее стало известно о том, что клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева, признаного Минюстом РФ иноагентом) и пермского музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) «Новая волна» был запрещен к распространению на территории РФ. Суд усмотрел в видео музыкантов неуважение к церкви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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