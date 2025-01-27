Челябинский доктор Рыжий рассказал, как убивают профессию врача

Челябинский доктор Рыжий: давление и критика уничтожат медиков

27 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Рыжий считает, что стресс и критика оттолкнет молодежь от выбора профессии врача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий выразил обеспокоенность по поводу несправедливой критики в адрес медиков. Как сообщил Рыжий URA.RU, чрезмерное навязывание вины врачам может в будущем негативно сказаться на всей профессии. Подобное мнение ранее высказывал российский хирург Леонид Рошаль. «Винить врача за ошибку в решении, принимаемом огромной ценой — значит, совсем убить профессию. Медицина — это система взглядов на болезни. Болезней сотни тысяч, а число их комбинаций бесконечно», — заявил Рыжий, процитировав Рошаля. Рыжий заявил, что предсказать или рассчитать абсолютно верное решение в области лечения нельзя. Это особенно актуально в случаях, когда пациент страдает от множества заболеваний одновременно. Ведь каждое из них имеет свои особенности и исключения, что усложняет и делает непредсказуемой врачебную практику. Как подчеркнул главврач, тенденция необоснованной критики может закрыть молодежи путь в медицину. «Из-за повышенного давления и критики молодые специалисты могут отказаться от карьеры в медицине, предпочтя другие, менее стрессовые профессии. Это может привести к дефициту квалифицированных врачей в будущем, что усугубит ситуацию в системе здравоохранения», — высказался доктор Антон Рыжий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий выразил обеспокоенность по поводу несправедливой критики в адрес медиков. Как сообщил Рыжий URA.RU, чрезмерное навязывание вины врачам может в будущем негативно сказаться на всей профессии. Подобное мнение ранее высказывал российский хирург Леонид Рошаль. «Винить врача за ошибку в решении, принимаемом огромной ценой — значит, совсем убить профессию. Медицина — это система взглядов на болезни. Болезней сотни тысяч, а число их комбинаций бесконечно», — заявил Рыжий, процитировав Рошаля. Рыжий заявил, что предсказать или рассчитать абсолютно верное решение в области лечения нельзя. Это особенно актуально в случаях, когда пациент страдает от множества заболеваний одновременно. Ведь каждое из них имеет свои особенности и исключения, что усложняет и делает непредсказуемой врачебную практику. Как подчеркнул главврач, тенденция необоснованной критики может закрыть молодежи путь в медицину. «Из-за повышенного давления и критики молодые специалисты могут отказаться от карьеры в медицине, предпочтя другие, менее стрессовые профессии. Это может привести к дефициту квалифицированных врачей в будущем, что усугубит ситуацию в системе здравоохранения», — высказался доктор Антон Рыжий.