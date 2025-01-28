Бывший президент США Джо Байден хотел видеть в качестве российского лидера не Владимира Путина, а кого-то похожего на первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева или на украинского главу Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Он понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [Владимира] Зеленского, но номер, как говорится, в этот раз не прошел», — заявил Шеремет. Его слова передает NEWS.ru.
Парламентарий также призвал российские правоохранительные органы провести расследование по поводу сообщений об участии Байдена в возможных попытках организации покушения на российского президента Владимира Путина. Об этом инциденте стало известно 28 января со слов американского журналиста Такера Карлсона. При этом Карсон не предоставил каких-либо доказательств или подробностей, подтверждающих подобное заявление.
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