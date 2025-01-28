В Госдуме раскрыли, кого Байден хотел видеть вместо Путина

Депутат Шеремет: Байден хотел бы видеть в качестве главы РФ второго Горбачева
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Джо Байден хотел, чтобы президентом РФ стал человек, похожий на Горбачева или Зеленского
Джо Байден хотел, чтобы президентом РФ стал человек, похожий на Горбачева или Зеленского Фото:

Бывший президент США Джо Байден хотел видеть в качестве российского лидера не Владимира Путина, а кого-то похожего на первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева или на украинского главу Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет. 

«Он понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [Владимира] Зеленского, но номер, как говорится, в этот раз не прошел», — заявил Шеремет. Его слова передает NEWS.ru. 

Парламентарий также призвал российские правоохранительные органы провести расследование по поводу сообщений об участии Байдена в возможных попытках организации покушения на российского президента Владимира Путина. Об этом инциденте стало известно 28 января со слов американского журналиста Такера Карлсона. При этом Карсон не предоставил каких-либо доказательств или подробностей, подтверждающих подобное заявление. 

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Бывший президент США Джо Байден хотел видеть в качестве российского лидера не Владимира Путина, а кого-то похожего на первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева или на украинского главу Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.  «Он понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [Владимира] Зеленского, но номер, как говорится, в этот раз не прошел», — заявил Шеремет. Его слова передает NEWS.ru.  Парламентарий также призвал российские правоохранительные органы провести расследование по поводу сообщений об участии Байдена в возможных попытках организации покушения на российского президента Владимира Путина. Об этом инциденте стало известно 28 января со слов американского журналиста Такера Карлсона. При этом Карсон не предоставил каких-либо доказательств или подробностей, подтверждающих подобное заявление. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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