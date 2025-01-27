В Ханты-Мансийске закрывается котокафе

«Котофейня» в Ханты-Мансийске (ХМАО) закрывается спустя 6,5 лет работы. Для гостей организует прощальную вечеринку в стиле Шрека. Об этом URA.RU сообщила владелица заведения Леся Хлебникова.
«Это мои личные причины. „Котофейня“ работала без дохода, сама себя окупала. Было бы желание, продолжала бы этим заниматься, но приоритеты меняются», — поделилась с агентством Хлебникова. Котам, проживающим в заведении, ищут новых владельцев. Некоторых из них владелица заберет к себе.
Гостей приглашают попрощаться с «Котофейней» на благотворительной вечеринке, собранные деньги отдадут на содержание котов. В программе тусовки — тематическая викторина про Шрека, настольные игры, фотозоны.
Ранее URA.RU рассказывало о попытке Хлебниковой привлечь гостей в «Котофейню» трендовым способом — йогой с животными. На такую меру владелице пришлось пойти летом, поскольку этот сезонный период сказывался на доходах заведения.
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