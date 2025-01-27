27 января 2025

В Ханты-Мансийске закрывается котокафе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перед закрытием в котокафе устроят благотворительную вечеринку в стиле Шрека
Перед закрытием в котокафе устроят благотворительную вечеринку в стиле Шрека Фото:

«Котофейня» в Ханты-Мансийске (ХМАО) закрывается спустя 6,5 лет работы. Для гостей организует прощальную вечеринку в стиле Шрека. Об этом URA.RU сообщила владелица заведения Леся Хлебникова.

«Это мои личные причины. „Котофейня“ работала без дохода, сама себя окупала. Было бы желание, продолжала бы этим заниматься, но приоритеты меняются», — поделилась с агентством Хлебникова. Котам, проживающим в заведении, ищут новых владельцев. Некоторых из них владелица заберет к себе.

Гостей приглашают попрощаться с «Котофейней» на благотворительной вечеринке, собранные деньги отдадут на содержание котов. В программе тусовки — тематическая викторина про Шрека, настольные игры, фотозоны.

Ранее URA.RU рассказывало о попытке Хлебниковой привлечь гостей в «Котофейню» трендовым способом — йогой с животными. На такую меру владелице пришлось пойти летом, поскольку этот сезонный период сказывался на доходах заведения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Котофейня» в Ханты-Мансийске (ХМАО) закрывается спустя 6,5 лет работы. Для гостей организует прощальную вечеринку в стиле Шрека. Об этом URA.RU сообщила владелица заведения Леся Хлебникова. «Это мои личные причины. „Котофейня“ работала без дохода, сама себя окупала. Было бы желание, продолжала бы этим заниматься, но приоритеты меняются», — поделилась с агентством Хлебникова. Котам, проживающим в заведении, ищут новых владельцев. Некоторых из них владелица заберет к себе. Гостей приглашают попрощаться с «Котофейней» на благотворительной вечеринке, собранные деньги отдадут на содержание котов. В программе тусовки — тематическая викторина про Шрека, настольные игры, фотозоны. Ранее URA.RU рассказывало о попытке Хлебниковой привлечь гостей в «Котофейню» трендовым способом — йогой с животными. На такую меру владелице пришлось пойти летом, поскольку этот сезонный период сказывался на доходах заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...