Какие православные праздники отмечают 30 января: главные запреты этого дня

30 января — день, когда православные собираются, чтобы почтить память сразу нескольких святых, каждый из которых оставил яркий след в истории церкви. В этот день верующие вспоминают Антония Великого, Антония Дымского и Святого царя Феодосия. URA.RU рассказывает подробнее о каждом из них.
Память Антония Великого
В середине третьего века в богатой египетской семье появился на свет мальчик, которого назвали Антоний. Его родители дали ему хорошее христианское воспитание, но, когда парню исполнилось 18, они умерли, оставив его опекуном младшей сестры.
Однажды в церкви Антоний услышал слова, которые перевернули его жизнь: «Раздай все бедным и следуй за мной». Он воспринял это как личное послание и решил изменить свою судьбу. Парень отдал все имущество нуждающимся, определил сестру в надежную общину и ушел искать уединения.
Поначалу он жил недалеко от города, учась у опытного отшельника. Потом перебрался в пещеру подальше от людей, куда друг время от времени приносил ему еду. В конце концов Антоний обосновался в заброшенной крепости за Нилом, где провел много лет в полном одиночестве, получая хлеб всего дважды в год.
Жизнь отшельника была невероятно тяжелой. Он боролся с голодом, жаждой, экстремальной погодой. Но самым сложным испытанием была тоска по обычной жизни и постоянные сомнения. В особенно трудные моменты ему являлись видения, дававшие силы продолжать путь.
Спустя 20 лет к Антонию начали приходить последователи. Вокруг него образовалось целое поселение монахов. Он не давал им строгих правил, а просто учил быть искренними в вере, много молиться и усердно трудиться. Стремясь к уединению, Антоний ушел в дальнюю пустыню у Красного моря. Там он возделывал небольшой участок земли и изредка навещал братьев-монахов. Но даже туда к нему приходили за советом и исцелением.
Однажды 70-летний Антоний узнал о другом отшельнике — Павле Фивейском, который жил в пустыне еще дольше него. После долгих поисков он нашел его пещеру. Старцы провели вместе несколько дней в беседах. Вскоре Павел умер, и Антоний похоронил его, завернув в плащ епископа Афанасия.
Сам Антоний прожил 106 лет и стал основателем особого вида монашества — отшельничества. Его последователи жили поодиночке в пещерах или хижинах, собираясь только для молитвы и труда. Такие поселения назывались лаврами. Позже появились и общежительные монастыри, где монахи постоянно жили вместе. За свои духовные подвиги Антоний получил прозвище Великий и стал одним из самых почитаемых христианских святых.
Память Антония Дымского
В Новгороде в 1157 году родился мальчик, которого позже мир узнал как Антония Дымского. Его семья привила ему глубокую веру с ранних лет. В отличие от сверстников, он не увлекался играми и пустыми разговорами, а проводил много времени в церкви, где молился в одиночестве.
Однажды на службе его поразили слова из Евангелия о следовании за Христом. Эти слова подтолкнули его покинуть дом и стать монахом в Хутынском монастыре, где настоятелем был Варлаам. После пострига Антоний стал образцовым монахом — первым приходил на службы, последним уходил, безупречно выполнял все поручения.
По монастырским делам он отправился в далекое путешествие в Константинополь, где провел пять лет, посещая святые места. Когда он вернулся, Варлаам был при смерти и назначил его своим преемником. Став настоятелем, Антоний следовал всем традициям обители, достроил церковь Благовещения и своим примером вдохновлял братию.
Однако слава и всеобщее внимание тяготили его. Он мечтал об уединении и после долгих молитв ушел в глухие Дымские леса недалеко от Тихвина. Там, у озера, он построил себе келью и вырыл пещеру для зимовки. Его дни были наполнены тяжелым трудом, а ночи — молитвами. Постепенно к нему стали приходить другие монахи, желавшие жить под его руководством. Так возник новый монастырь с двумя храмами. Антоний руководил им до самой смерти в 1224 году. Его похоронили в монастырской церкви, а через век обнаружили, что его тело не подверглось тлению.
В тяжелые времена монахи спрятали мощи Антония, чтобы уберечь их от врагов. По преданию, святой не раз спасал монастырь — например, дважды являлся настоятелю во сне, предупреждая о пожаре. В монастыре хранилась необычная железная шапка Антония с гвоздями внутри — считалось, что он носил ее для усмирения плоти. Многие верили, что эта шапка и молитвы у его гробницы помогают исцелиться от болезней. Память Антония отмечали дважды в год — в январе и июне, устраивая крестные ходы к Дымскому озеру.
Память Святого царя Феодосия
В конце четвертого века римский император Феодосий, правивший с 379 по 395 год, провел решительную борьбу против старых языческих верований. Он объявил поклонение древним богам вне закона. Кроме того, он активно поддерживал христианскую церковь и боролся с различными религиозными течениями, которые считались ошибочными. При нем в 381 году прошел важный церковный собор.
Его первой женой была Плакилла, женщина необычайной доброты. Она лично ухаживала за больными и помогала бедным. По рассказам историка того времени Созомена, она была твердой сторонницей традиционного христианства. Однажды она даже помешала встрече мужа с епископом Евномием, опасаясь его влияния на религиозные взгляды императора.
У Феодосия было два сына от первого брака. Старший, Аркадий, появился на свет в Испании в 377 году, а младший, Гонорий, родился через семь лет в столице империи. Позже император женился второй раз на женщине по имени Галла. От этого брака родилась дочь Галла Плацидия, которая позже стала матерью будущего правителя западной части империи.
Когда Феодосий пришел к власти, он последовал совету своих приближенных и встретился с известным монахом Исаакием Далматским. Император принял его с большим почетом и выполнил все его советы — выслал из столицы последователей учения Ария и вернул храмы православным верующим.
Феодосий также поддерживал монастырь Ватопед, которому подарил особую икону Богородицы, сделанную из мастики. Эту икону назвали «Алтарница».
Что нельзя делать 30 января
Проявлять жадность и скупость. В этот день лучше проявить щедрость и помочь нуждающимся.
- Предаваться праздности и пустым развлечениям. День следует провести в труде и полезных делах.
- Проявлять гордыню и тщеславие.
- Отказывать в помощи больным и нуждающимся.
- Лгать и лицемерить в вере.
- Оставлять незавершенные дела.
- Проявлять леность в работе и молитве.
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