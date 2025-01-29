Внучка первого президента РФ открыла выставку в московском Ельцин Центре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотовыставка открылась 29 января
Фотовыставка открылась 29 января Фото:

В филиале Ельцин Центра в Москве внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева открыла фотовыставку, посвященную бабушке Наине Ельциной. Кадры с мероприятия девушка выложила на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выставка, которую Юмашева назвала «Моя бабушка — первая леди», показывает редкие из-за нелюбви Ельциной к фотосъемкам кадры, где они вместе с внучкой проводят время. На некоторых фото показан быт жены первого президента РФ.

Экспозицию пополнили снимки Наины Ельциной из журнала Marie Claire, фотосессия для которого прошла осенью 2024-го. Тогда Юмашева рассказывала, что ее бабушка не любит сниматься, «а улыбнуться на камеру для нее мучение из-за чувства фальши в этом жесте». Несмотря на это, съемки прошли успешно, разговоры с внучкой помогали Ельциной забывать про камеры.

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В филиале Ельцин Центра в Москве внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева открыла фотовыставку, посвященную бабушке Наине Ельциной. Кадры с мероприятия девушка выложила на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Выставка, которую Юмашева назвала «Моя бабушка — первая леди», показывает редкие из-за нелюбви Ельциной к фотосъемкам кадры, где они вместе с внучкой проводят время. На некоторых фото показан быт жены первого президента РФ. Экспозицию пополнили снимки Наины Ельциной из журнала Marie Claire, фотосессия для которого прошла осенью 2024-го. Тогда Юмашева рассказывала, что ее бабушка не любит сниматься, «а улыбнуться на камеру для нее мучение из-за чувства фальши в этом жесте». Несмотря на это, съемки прошли успешно, разговоры с внучкой помогали Ельциной забывать про камеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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