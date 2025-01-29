Бойцы «Ахмата» зачистили военный лагерь ВСУ на юге Часова Яра

Бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь на юге Часова Яра в ДНР. Об этом рассказал командир группы спецназа Зелимхан Батукаев.
«Детский лагерь был на юго-востоке Часова Яра, ВСУ его переоборудовали под военный лагерь. Этот лагерь мы полностью очистили, все бункеры под нами», — рассказал Батукаев в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ заняли господствующую высоту у Часова Яра — террикон рудника «Блок-9». Также российские военные ведут наступление в районе многоэтажек южнее Часовоярского огнеупорного комбината, территорию которого зачистили ранее. Военкоры сообщают, что ВС РФ заняли господствующую высоту в регионе. Таким образом, штурм Часова Яра приближается к финалу. URA.RU писало, чем для России и Украины важен этот город.
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