Бойцы «Ахмата» зачистили военный лагерь ВСУ на юге Часова Яра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы «Ахмата» взяли под контроль бывший детский лагерь, занятый ВСУшниками
Бойцы «Ахмата» взяли под контроль бывший детский лагерь, занятый ВСУшниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь на юге Часова Яра в ДНР. Об этом рассказал командир группы спецназа Зелимхан Батукаев.

«Детский лагерь был на юго-востоке Часова Яра, ВСУ его переоборудовали под военный лагерь. Этот лагерь мы полностью очистили, все бункеры под нами», — рассказал Батукаев в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ заняли господствующую высоту у Часова Яра — террикон рудника «Блок-9». Также российские военные ведут наступление в районе многоэтажек южнее Часовоярского огнеупорного комбината, территорию которого зачистили ранее. Военкоры сообщают, что ВС РФ заняли господствующую высоту в регионе. Таким образом, штурм Часова Яра приближается к финалу. URA.RU писало, чем для России и Украины важен этот город.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь на юге Часова Яра в ДНР. Об этом рассказал командир группы спецназа Зелимхан Батукаев. «Детский лагерь был на юго-востоке Часова Яра, ВСУ его переоборудовали под военный лагерь. Этот лагерь мы полностью очистили, все бункеры под нами», — рассказал Батукаев в беседе с ТАСС. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ заняли господствующую высоту у Часова Яра — террикон рудника «Блок-9». Также российские военные ведут наступление в районе многоэтажек южнее Часовоярского огнеупорного комбината, территорию которого зачистили ранее. Военкоры сообщают, что ВС РФ заняли господствующую высоту в регионе. Таким образом, штурм Часова Яра приближается к финалу. URA.RU писало, чем для России и Украины важен этот город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...