Shot назвал имена российских фигуристов, находившихся на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Shot: в разбившемся в США самолете могли быть спортсмены Митрофанов и Ефимова
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Сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим находился на борту разбившегося в США самолета
Сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим находился на борту разбившегося в США самолета Фото:
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В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

На борту разбившегося в Вашингтоне самолета могли находиться известные фигуристы Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, которые ранее выступали за различные страны, включая Россию и США. По предварительным данным, пара возвращалась после участия в чемпионате по фигурному катанию в Канзасе, где они одержали победу. 

«В разбившемся самолете также могли находиться Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, ранее выступавшая за Россию», — передает telegram-канал Shot. В Федерации фигурного катания России каналу сообщили, что присутствие их представителей в США невозможно, поскольку участники являются гражданами Соединенных Штатов. 

На борту самолета, согласно предварительным данным, находилось 14 фигуристов. Среди них также мог присутствовать Максим Наумов, сын известных фигуристов и участник того же чемпионата, который занял четвертое место. На данный момент точная информация об их местонахождении отсутствует. Бронзовый медалист чемпионата СССР по фигурному катанию в парах, Инна Волянская, оказалась среди пассажиров, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. 

Ранее сообщалось, что на борту самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, находились известные тренеры по фигурному катанию из Санкт-Петербурга Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Ожидалось, что тренеры отправятся в полет из Уичито в столицу США.

Обновлено в 13.30: спортсменка Алиса Ефимова опровергла указанную информацию. Она заявила в беседе с журналистами «Матч.ТВ», что ни ее, ни ее партнера Миши Митрофанова не было на упавшем самолете. 

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На борту разбившегося в Вашингтоне самолета могли находиться известные фигуристы Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, которые ранее выступали за различные страны, включая Россию и США. По предварительным данным, пара возвращалась после участия в чемпионате по фигурному катанию в Канзасе, где они одержали победу.  «В разбившемся самолете также могли находиться Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, ранее выступавшая за Россию», — передает telegram-канал Shot. В Федерации фигурного катания России каналу сообщили, что присутствие их представителей в США невозможно, поскольку участники являются гражданами Соединенных Штатов.  На борту самолета, согласно предварительным данным, находилось 14 фигуристов. Среди них также мог присутствовать Максим Наумов, сын известных фигуристов и участник того же чемпионата, который занял четвертое место. На данный момент точная информация об их местонахождении отсутствует. Бронзовый медалист чемпионата СССР по фигурному катанию в парах, Инна Волянская, оказалась среди пассажиров, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.  Ранее сообщалось, что на борту самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, находились известные тренеры по фигурному катанию из Санкт-Петербурга Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Ожидалось, что тренеры отправятся в полет из Уичито в столицу США. Обновлено в 13.30: спортсменка Алиса Ефимова опровергла указанную информацию. Она заявила в беседе с журналистами «Матч.ТВ», что ни ее, ни ее партнера Миши Митрофанова не было на упавшем самолете. 
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