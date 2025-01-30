Володин нашел доказательство вины Байдена и Блинкена в подготовке покушения на Путина

Володин: молчание Байдена и Блинкена после заявлений Карлсона — признак вины
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Володин отметил, что организация убийства Путина является проявлением международного терроризма
Володин отметил, что организация убийства Путина является проявлением международного терроризма Фото:

Отсутствие реакции со стороны бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Штатов Энтони Блинкена на заявления журналиста Такера Карлсона относительно предполагаемого покушения на главу России Владимира Путина указывает на их причастность. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 

«Отсутствие какой?либо реакции Джо Байдена и Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона можно расценить „как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности“», — передает ГД в своем telegram-канале заявление Володина. Политик уточнил, что обсуждение устранения Путина может рассматриваться как проявление международного государственного терроризма.

В четверг, 30 января, Володин направил в Конгресс США и ООН официальное обращение от Государственной Думы. Оно было вызвано сообщениями о том, что Байден и Блинкен обсуждали возможность организации убийства президента РФ.

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Отсутствие реакции со стороны бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Штатов Энтони Блинкена на заявления журналиста Такера Карлсона относительно предполагаемого покушения на главу России Владимира Путина указывает на их причастность. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.  «Отсутствие какой?либо реакции Джо Байдена и Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона можно расценить „как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности“», — передает ГД в своем telegram-канале заявление Володина. Политик уточнил, что обсуждение устранения Путина может рассматриваться как проявление международного государственного терроризма. В четверг, 30 января, Володин направил в Конгресс США и ООН официальное обращение от Государственной Думы. Оно было вызвано сообщениями о том, что Байден и Блинкен обсуждали возможность организации убийства президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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