В Аллее памяти в Нижневартовске (ХМАО) сломались информационные киоски уже спустя месяц после установки. Их стоимость составляла 4,6 миллиона рублей.
«Давно не были на Аллее памяти на проспекте Победы у Дворца искусств и заметили, что там успели установить шесть новых информационных киосков, которые закупили в конце 2024 года… Информационные киоски установили вдоль всей аллеи, и часть уже сломалась», — написали вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Жители предполагают, что из строя оборудование вывела холодная погода, однако начнет ли оно работать, когда городе потеплеет — неизвестно. При этом некоторые из киосков (две штуки) продолжают светиться и показывать новогодние картинки.
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