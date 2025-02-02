02 февраля 2025
01 февраля 2025
31 января 2025

В ХМАО сломались информационные киоски за 4,6 млн рублей, спустя месяц работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Информационные киоски в Нижневартовске установили всего месяц назад
Информационные киоски в Нижневартовске установили всего месяц назад Фото:

В Аллее памяти в Нижневартовске (ХМАО) сломались информационные киоски уже спустя месяц после установки. Их стоимость составляла 4,6 миллиона рублей.

«Давно не были на Аллее памяти на проспекте Победы у Дворца искусств и заметили, что там успели установить шесть новых информационных киосков, которые закупили в конце 2024 года… Информационные киоски установили вдоль всей аллеи, и часть уже сломалась», — написали вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Жители предполагают, что из строя оборудование вывела холодная погода, однако начнет ли оно работать, когда городе потеплеет — неизвестно. При этом некоторые из киосков (две штуки) продолжают светиться и показывать новогодние картинки.

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В Аллее памяти в Нижневартовске (ХМАО) сломались информационные киоски уже спустя месяц после установки. Их стоимость составляла 4,6 миллиона рублей. «Давно не были на Аллее памяти на проспекте Победы у Дворца искусств и заметили, что там успели установить шесть новых информационных киосков, которые закупили в конце 2024 года… Информационные киоски установили вдоль всей аллеи, и часть уже сломалась», — написали вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Жители предполагают, что из строя оборудование вывела холодная погода, однако начнет ли оно работать, когда городе потеплеет — неизвестно. При этом некоторые из киосков (две штуки) продолжают светиться и показывать новогодние картинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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