Пара из Челябинска сразится за звание «Лучшей свадьбы» в шоу на «Пятнице!». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджет свадьбы челябинцев 300 тысяч рублей
Бюджет свадьбы челябинцев 300 тысяч рублей Фото:

Пара из Челябинска примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены планируют устроить запоминающееся торжество в современном классическом стиле с ярким дресс-кодом, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска — 37-летняя Кристина и 39-летний Роман. Кристина работает в сфере торговли, а ее жених — поваром в ресторане. Возлюбленные вместе почти год, познакомились в баре. Молодые устроят свадьбу в современном классическом стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишка торжества — яркий дресс-код гостей», — сообщили в пресс-службе.

В каждом выпуске шоу четыре невесты посещают и оценивают свадьбы друг друга. Денежный приз и звание «Лучшей свадьбы» получит только одна пара, набравшая наибольшее количество баллов. Выпуск с челябинцами выйдет 4 февраля в 19:00.

Участники шоу «Четыре свадьбы» из Челябинска познакомились в баре
Участники шоу «Четыре свадьбы» из Челябинска познакомились в баре
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Пара из Челябинска примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены планируют устроить запоминающееся торжество в современном классическом стиле с ярким дресс-кодом, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска — 37-летняя Кристина и 39-летний Роман. Кристина работает в сфере торговли, а ее жених — поваром в ресторане. Возлюбленные вместе почти год, познакомились в баре. Молодые устроят свадьбу в современном классическом стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишка торжества — яркий дресс-код гостей», — сообщили в пресс-службе. В каждом выпуске шоу четыре невесты посещают и оценивают свадьбы друг друга. Денежный приз и звание «Лучшей свадьбы» получит только одна пара, набравшая наибольшее количество баллов. Выпуск с челябинцами выйдет 4 февраля в 19:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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