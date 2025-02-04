Пара из Челябинска примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены планируют устроить запоминающееся торжество в современном классическом стиле с ярким дресс-кодом, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска — 37-летняя Кристина и 39-летний Роман. Кристина работает в сфере торговли, а ее жених — поваром в ресторане. Возлюбленные вместе почти год, познакомились в баре. Молодые устроят свадьбу в современном классическом стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишка торжества — яркий дресс-код гостей», — сообщили в пресс-службе.
В каждом выпуске шоу четыре невесты посещают и оценивают свадьбы друг друга. Денежный приз и звание «Лучшей свадьбы» получит только одна пара, набравшая наибольшее количество баллов. Выпуск с челябинцами выйдет 4 февраля в 19:00.
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