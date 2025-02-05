Россия и Украина провели масштабный обмен военнопленными

В Минобороны РФ рассказали о масштабном обмене военнопленными с Украиной
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Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными
Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными Фото:

Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «150 на 150». Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также об этом заявили и на Украине, в частности, высказались украинский лидер Владимир Зеленский и депутат Рады Марьяна Безуглая. 

«Россия вернула из украинского плена 150 военных. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Российские военкоры также подтвердили факт обмена. Например, об этом написал военкор Борис Рожин. В свою очередь Зеленский уточнил, что обмен стал хорошим днем для Украины. 

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Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «150 на 150». Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также об этом заявили и на Украине, в частности, высказались украинский лидер Владимир Зеленский и депутат Рады Марьяна Безуглая.  «Россия вернула из украинского плена 150 военных. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Российские военкоры также подтвердили факт обмена. Например, об этом написал военкор Борис Рожин. В свою очередь Зеленский уточнил, что обмен стал хорошим днем для Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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