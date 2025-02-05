Проект о российской глубинке выпустил путеводитель по Пермскому краю

Новый путеводитель по Пермскому краю представил российский проект «Глубинка гайд». Об этом сообщили в минтуризма Прикамья.
«Российский проект Glubinka.guide выпустил путеводитель по Пермскому краю. Философия команды — глубинка как она есть. Деревенские новости и гедонизм на селе. Путешествие по Пермскому краю, считают авторы путеводителя, — не просто поездка, а настоящее погружение в древние легенды, невероятную природу и уникальные маршруты», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
В презентации путеводителя на странице проекта для туристов отмечены село Кын, поселок Усьва, Каменный город, Чердынь, Красновишерск, Кудымкар. Также рассказано о нескольких глэмпингах.
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