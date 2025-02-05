05 февраля 2025

Проект о российской глубинке выпустил путеводитель по Пермскому краю

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Уголки Прикамья вошли в новый путеводитель
Уголки Прикамья вошли в новый путеводитель Фото:

Новый путеводитель по Пермскому краю представил российский проект «Глубинка гайд». Об этом сообщили в минтуризма Прикамья.

«Российский проект Glubinka.guide выпустил путеводитель по Пермскому краю. Философия команды — глубинка как она есть. Деревенские новости и гедонизм на селе. Путешествие по Пермскому краю, считают авторы путеводителя, — не просто поездка, а настоящее погружение в древние легенды, невероятную природу и уникальные маршруты», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

В презентации путеводителя на странице проекта для туристов отмечены село Кын, поселок Усьва, Каменный город, Чердынь, Красновишерск, Кудымкар. Также рассказано о нескольких глэмпингах.

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Новый путеводитель по Пермскому краю представил российский проект «Глубинка гайд». Об этом сообщили в минтуризма Прикамья. «Российский проект Glubinka.guide выпустил путеводитель по Пермскому краю. Философия команды — глубинка как она есть. Деревенские новости и гедонизм на селе. Путешествие по Пермскому краю, считают авторы путеводителя, — не просто поездка, а настоящее погружение в древние легенды, невероятную природу и уникальные маршруты», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». В презентации путеводителя на странице проекта для туристов отмечены село Кын, поселок Усьва, Каменный город, Чердынь, Красновишерск, Кудымкар. Также рассказано о нескольких глэмпингах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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