В городе Магнитогорске Челябинской области прошли съемки нового выпуска программы телеканала НТВ «Поедем, поедим!» с Федерико Арнальди. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
«Магнитогорск вновь стал объектом внимания журналистов. Город посетила съемочная группа популярной программы телеканала НТВ „Поедем, поедим!“, где о еде и путешествиях рассказывает итальянский повар и ведущий Федерико Арнальди», — сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в telegram-канале.
Съемки программы проходили несколько дней. Группа посетила горнолыжные курорты, побывала на промплощадке Магнитогорска металлургического комбината, в парке «Притяжение». Гостям также показали монумент «Тыл-фронту», памятник «Палатка первых строителей», «немецкий квартал» и многое другое.
Арнальди заявил, что Магнитогорск похож на Питер и Рим. «Большое впечатление произвели комбинат и архитектура, которая напомнила мне немецкую и местами Питер. Я даже вспомнил дом моей прабабушки в Риме. Очень похож на один из тех, которые я увидел», — сказал ведущий. Выход программы «Поедем, поедим!», посвященной Магнитогорску, запланирован на 1 марта.
В городе Магнитогорске ранее прошли съемки шоу «Повара на колесах» для Первого канала. Съемочная группа работала в городе с 27 января по 2 февраля. Два шефа — Владимир и Илья — посетили ММК, встретились с игроками «Металлурга» и познакомились с достопримечательностями города.
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