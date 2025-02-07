Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина попала в реанимацию

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Гущиной поставлен диагноз инфекционный правосторонний нефрит
Гущиной поставлен диагноз инфекционный правосторонний нефрит Фото:

Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина находится в реанимации, медики диагностировали у нее инфекционный правосторонний нефрит. Об этом рассказал ее муж. 

«Она находится сейчас в больнице, в палате реанимации», — передает слова супруга Гущиной ТАСС. Он добавил, что Валерии был поставлен диагноз инфекционный правосторонний нефрит.

Гущина возглавляет Гильдию с 1995 года. Она также является заслуженным работником культуры России.

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Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина находится в реанимации, медики диагностировали у нее инфекционный правосторонний нефрит. Об этом рассказал ее муж.  «Она находится сейчас в больнице, в палате реанимации», — передает слова супруга Гущиной ТАСС. Он добавил, что Валерии был поставлен диагноз инфекционный правосторонний нефрит. Гущина возглавляет Гильдию с 1995 года. Она также является заслуженным работником культуры России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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