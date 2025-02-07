Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина попала в реанимацию

Гущиной поставлен диагноз инфекционный правосторонний нефрит
Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина находится в реанимации, медики диагностировали у нее инфекционный правосторонний нефрит. Об этом рассказал ее муж.
«Она находится сейчас в больнице, в палате реанимации», — передает слова супруга Гущиной ТАСС. Он добавил, что Валерии был поставлен диагноз инфекционный правосторонний нефрит.
Гущина возглавляет Гильдию с 1995 года. Она также является заслуженным работником культуры России.
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