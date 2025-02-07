Жители ЖК «Ньютон» в Челябинске боятся, что не смогут отдать своих детей в новую школу

Жители микрорайона «Ньютон» в Челябинске выразили свое недовольство решением администрации города прикрепить детей из другого микрорайона «Парковый-2» к новой школе, которая строится рядом с их домами. Она должна была помочь разгрузить первый корпус ОЦ «Ньютон», где количество учеников в три раза превышает плановое. Более 500 человек подписали обращение к главе города Алексею Лошкину и губернатору региона Алексею Текслеру.
«На улице Татищева достраивают филиал ОЦ „Ньютон“. По документам, право учиться в новой школе получили дети лишь из 16 домов ЖК „Ньютон“, и 27 — из „Паркового-2“», — пишет издание «74.ру». Как подчеркивает издание, в список зачисленных не вошли дети, живущие буквально в нескольких шагах от нового филиала.
Основные претензии родителей заключаются в том, что их дети вынуждены продолжать обучение в переполненной старой школе или вовсе в школе другого района, несмотря на близость нового учебного заведения. Как уточняет издание, жители «Ньютона» обратились к главе города и губернатору с просьбой пересмотреть прикрепление школы и включить в список все дома 20-го микрорайона. На обращения родителей ответил замглавы города по соцразвитию Сергей Авдеев.
«Мы разделяем тревоги родителей, поэтому готовы встретиться со всеми, кто хочет обучать детей в новом здании школы. При необходимости, в целом пересмотреть схему закрепления домов», — заявил Авдеев.
Предложение распространяется как на будущих первоклассников, так и на учеников, уже обучающихся в центре, которые при желании могут быть переведены в новый филиал. Авдеев также отметил, что при определении территориальной принадлежности учитывается ряд факторов, включая наличие других школ по близости. По его словам, приоритет отдается районам, где школа является единственным ближайшим образовательным учреждением. Именно поэтому к новому филиалу «Ньютона» отнесли дома микрорайона «Парковый-2».
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