07 февраля 2025

В МЧС раскрыли подробности пожара в жилом доме в центре Перми

МЧС: мужчина потерял сознание во время пожара на улице Монастырской в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работали девять специалистов и три единицы техники
На месте происшествия работали девять специалистов и три единицы техники Фото:

В Перми во время пожара в доме №123 по улице Монастырской одному мужчине стало плохо, он потерял сознание. Сигнал о возгорании поступил вечером 8 февраля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«На пожаре спасен человек. Мужчину в бессознательном состоянии вынесли при помощи спасательного устройства по лестничному маршу на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи», — пояснили спасатели.

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже, об этом URA.RU ранее сообщили читатели. По словам очевидцев, пожарные к месту ЧП пробрались через балкон. В данный момент причины происшествия устанавливаются. Других пострадавших нет.

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В Перми во время пожара в доме №123 по улице Монастырской одному мужчине стало плохо, он потерял сознание. Сигнал о возгорании поступил вечером 8 февраля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На пожаре спасен человек. Мужчину в бессознательном состоянии вынесли при помощи спасательного устройства по лестничному маршу на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи», — пояснили спасатели. Пожар произошел в квартире на восьмом этаже, об этом URA.RU ранее сообщили читатели. По словам очевидцев, пожарные к месту ЧП пробрались через балкон. В данный момент причины происшествия устанавливаются. Других пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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