В МЧС раскрыли подробности пожара в жилом доме в центре Перми

В Перми во время пожара в доме №123 по улице Монастырской одному мужчине стало плохо, он потерял сознание. Сигнал о возгорании поступил вечером 8 февраля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«На пожаре спасен человек. Мужчину в бессознательном состоянии вынесли при помощи спасательного устройства по лестничному маршу на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи», — пояснили спасатели.
Пожар произошел в квартире на восьмом этаже, об этом URA.RU ранее сообщили читатели. По словам очевидцев, пожарные к месту ЧП пробрались через балкон. В данный момент причины происшествия устанавливаются. Других пострадавших нет.
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