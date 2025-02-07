07 февраля 2025

В Перми загорелась квартира в многоэтажке, есть пострадавший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира многоэтажки загорелась в Перми
Квартира многоэтажки загорелась в Перми Фото:

В Перми произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Монастырской, 123. Есть пострадавший, за ним приехала реанимация, сообщают читатели URA.RU.

«Пожар в квартире на восьмом этаже. Один пострадавший — его вынесли, положили в машину реанимации, в тяжелом состоянии без сознания. Весь закопченный. На место прибыли газовики. Пожарные в квартиру через балкон заходили», — рассказывают очевидцы. 

Корреспондент агентства направил запрос в МЧС. На момент публикации ответ не поступил.

На место приехала реанимация
На место приехала реанимация
Фото:

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В Перми произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Монастырской, 123. Есть пострадавший, за ним приехала реанимация, сообщают читатели URA.RU. «Пожар в квартире на восьмом этаже. Один пострадавший — его вынесли, положили в машину реанимации, в тяжелом состоянии без сознания. Весь закопченный. На место прибыли газовики. Пожарные в квартиру через балкон заходили», — рассказывают очевидцы.  Корреспондент агентства направил запрос в МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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