Квартира многоэтажки загорелась в Перми
В Перми произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Монастырской, 123. Есть пострадавший, за ним приехала реанимация, сообщают читатели URA.RU.
«Пожар в квартире на восьмом этаже. Один пострадавший — его вынесли, положили в машину реанимации, в тяжелом состоянии без сознания. Весь закопченный. На место прибыли газовики. Пожарные в квартиру через балкон заходили», — рассказывают очевидцы.
Корреспондент агентства направил запрос в МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
На место приехала реанимация
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