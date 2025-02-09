Умер академик-американист Сергей Рогов

Ушел из жизни научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов. На момент смерти ему было 76 лет.
«Умер <...> академик РАН Сергей Рогов. Ему было 76 лет», — сообщил «Коммерсант». Он был выдающимся экспертом в области американистики и международных отношений, а также военной политики США и России.
Родился Рогов 22 октября 1948 года в Москве. Образование он получил в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР.
Рогов являлся доктором исторических наук, академиком Российской академии наук (РАН) и Российской академии естественных наук (РАЕН), занимал значительные позиции в научном сообществе. Он входил в Экономический совет при Правительстве РФ.
Так же Рогов также был частью редакционных коллегий таких изданий, как «Вестник Российской академии наук» и «США и Канада: экономика, политика, культура». Академик является автором более 300 научных статей и 16 монографий и брошюр, что подтверждает его выдающийся вклад в научное сообщество.
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