Умер академик-американист Сергей Рогов

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В возрасте 76 лет ушел из жизни руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов
В возрасте 76 лет ушел из жизни руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов Фото:

Ушел из жизни научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов. На момент смерти ему было 76 лет.

«Умер <...> академик РАН Сергей Рогов. Ему было 76 лет», — сообщил «Коммерсант». Он был выдающимся экспертом в области американистики и международных отношений, а также военной политики США и России.

Родился Рогов 22 октября 1948 года в Москве. Образование он получил в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР.

Рогов являлся доктором исторических наук, академиком Российской академии наук (РАН) и Российской академии естественных наук (РАЕН), занимал значительные позиции в научном сообществе. Он входил в Экономический совет при Правительстве РФ.

Так же Рогов также был частью редакционных коллегий таких изданий, как «Вестник Российской академии наук» и «США и Канада: экономика, политика, культура». Академик является автором более 300 научных статей и 16 монографий и брошюр, что подтверждает его выдающийся вклад в научное сообщество.

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Ушел из жизни научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов. На момент смерти ему было 76 лет. «Умер <...> академик РАН Сергей Рогов. Ему было 76 лет», — сообщил «Коммерсант». Он был выдающимся экспертом в области американистики и международных отношений, а также военной политики США и России. Родился Рогов 22 октября 1948 года в Москве. Образование он получил в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Рогов являлся доктором исторических наук, академиком Российской академии наук (РАН) и Российской академии естественных наук (РАЕН), занимал значительные позиции в научном сообществе. Он входил в Экономический совет при Правительстве РФ. Так же Рогов также был частью редакционных коллегий таких изданий, как «Вестник Российской академии наук» и «США и Канада: экономика, политика, культура». Академик является автором более 300 научных статей и 16 монографий и брошюр, что подтверждает его выдающийся вклад в научное сообщество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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